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ВОЗ отслеживает новый штамм COVID-19, который обнаружили во Франции
ВОЗ отслеживает новый штамм COVID-19, который обнаружили во Франции
СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее заявили ученые... 04.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-04T15:12+0300
2022-01-04T15:12+0300
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СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее заявили ученые из Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта ВОЗ."Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", - сказал журналистам на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд.По его словам, ВОЗ продолжит отслеживать развитие данного варианта, в том числе его возможное распространение в других европейских странах.Ранее ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) сообщили о выявлении нового штамма коронавируса у жителей юга Франции. В опубликованном ими исследовании говорится о новом штамме COVID-19, который, вероятно, возник в Камеруне.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/uchenye-obnaruzhili-novyy-shtamm-koronavirusa-u-zhiteley-yuga-frantsii-1037018279.html
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в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
СУХУМ, 4 янв – Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее заявили ученые из Франции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на эксперта ВОЗ.
"Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", - сказал журналистам на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд.
По его словам, ВОЗ продолжит отслеживать развитие данного варианта, в том числе его возможное распространение в других европейских странах.
Ранее ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) сообщили о выявлении нового штамма коронавируса у жителей юга Франции. В опубликованном ими исследовании говорится о новом штамме COVID-19, который, вероятно, возник в Камеруне.
Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые.