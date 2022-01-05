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Абхазская железная дорога заработала более 160 миллионов рублей в 2021 году
Абхазская железная дорога заработала более 160 миллионов рублей в 2021 году
СУХУМ, 5 янв - sputnik. Доходы Абхазской железной дороги за 2021 год составили 165 миллионов рублей, сообщает Апсныпресс со ссылкой на АЖД. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T13:21+0300
2022-01-05T13:21+0300
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СУХУМ, 5 янв - sputnik. Доходы Абхазской железной дороги за 2021 год составили 165 миллионов рублей, сообщает Апсныпресс со ссылкой на АЖД. Для сравнения, в 2019 году доходы железной дороги составляли 97 миллионов рублей, а в 2020-м - 56 миллионов. Отмечается, что выплаты налогов предприятия в бюджет республики в 2021 году составили 10,4 миллиона рублей (в 2020-м - 1,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 9.3 миллиона рублей) Кроме того, в 2021 году увеличились выплаты во внебюджетные фонды: 21,7 миллиона рублей против 10,4 млн руб в 2019 году и 4,6 млн руб. в 2020-м. Объемы грузоперевозок в 2021 году составили 450 тысяч тонн (6988 вагонов). В 2019 году было перевезено грузов на 438 тысяч тонн (6523 вагона), а в 2020-м - на 216 тысяч тонн (3517 вагонов).
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/rossiyskie-spetsialisty-razrabotayut-programmu-razvitiya-azhd-do-2035-goda-1036615288.html
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новости, доходы, абхазская железная дорога
СУХУМ, 5 янв - sputnik.
Доходы Абхазской железной дороги за 2021 год составили 165 миллионов рублей, сообщает Апсныпресс
со ссылкой на АЖД.
Для сравнения, в 2019 году доходы железной дороги составляли 97 миллионов рублей, а в 2020-м - 56 миллионов.
Отмечается, что выплаты налогов предприятия в бюджет республики в 2021 году составили 10,4 миллиона рублей (в 2020-м - 1,9 миллиона рублей, а в 2019 году - 9.3 миллиона рублей)
Кроме того, в 2021 году увеличились выплаты во внебюджетные фонды: 21,7 миллиона рублей против 10,4 млн руб в 2019 году и 4,6 млн руб. в 2020-м.
Объемы грузоперевозок в 2021 году составили 450 тысяч тонн (6988 вагонов). В 2019 году было перевезено грузов на 438 тысяч тонн (6523 вагона), а в 2020-м - на 216 тысяч тонн (3517 вагонов).