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https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/rossiyskie-spetsialisty-razrabotayut-programmu-razvitiya-azhd-do-2035-goda-1036615288.html
Российские специалисты разработают программу развития АЖД до 2035 года
Российские специалисты разработают программу развития АЖД до 2035 года
Генеральный директор республиканского предприятия "Абхазские железные дороги" Арсоу Читанава провел ряд встреч в России с 15 по 30 ноября. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T15:25+0300
2021-12-06T15:28+0300
в абхазии
ржд
грузоперевозки
абхазская железная дорога
абхазия
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СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Санкт-Петербургский госуниверситет путей сообщения имени императора Александра I подготовит программу развития Абхазских железных дорог до 2035 года. Об этом в интервью "Апсныпресс" рассказал гендиректор АЖД Арсоу Читанава.Также в Петербурге Читанава встретился с гендиректором акционерного общества "ЛенГипрострой" Алексеем Драпезо. Они обсудили вопросы модернизации энергетического хозяйства АЖД и договорились о приезде специалистов для ревизии, оценки тяговых подстанций и контактной сети железных дорог.В рамках рабочего визита Читанава в Москву была проведена встреча с руководством РЖД. По итогам стороны договорились, что РЖД передаст Абхазии два магистральный электровоза и тепловоза."АЖД использует электровозы ВЛ-8, они очень старые, изжили себя, им более 50 лет. Новые машины - современные, они позволят нам на ближайшие 10 лет решить вопрос бесперебойного обеспечения трансперевозочного процесса с наличием тягового передвижного состава. В скором времени наша делегация поедет в Россию для осмотра этих машин и для подписания акта приема передачи", - отметил Читанава.Был подписан договор с международным контейнерным оператором "РЖД Бизнес Актив", работа над документом велась год. Он предусматривает перевозку грузов в контейнерах из Абхазии в Россию.Как объяснил Читанава, речь идет о двух направлениях. Первое - регулярная работа контейнерного поезда Сухум-Москва. Он будет отправляться из Сухума раз в неделю и прибывать в Москву с товарами, которые производятся в Абхазии – безалкогольная и овощная продукция.Второе направление – перевоз грузов в контейнерах через порт "Очамчыра". Как отметил Читанава, "РЖД Бизнес Актив" заинтересован в доставке грузов из Китая транзитом через порт "Очамчыра" на юг Европы. Вопрос находится "в стадии активной проработки"."Для того, чтобы все это работало, необходимо обустроить наш грузовой двор, нужно создать периметр безопасности, привести в порядок площадку и закупить оборудование. Также нужно скоординировать работу с нашим ГТК, Госстандартом, пограничниками, карантинной службой. Будет сформирована совместная рабочая группа. На базе нашего грузового двора будет создан полноценный логистический комплекс, где будут совершаться все операции по отправке и приемке контейнеров. К февралю планируем осуществить основные работы", - добавил глава АЖД.В интервью "Апсныпресс" Читанава отчитался о доходах АЖД за 2021 год. По его словам, с января доходы предприятия составили 134 миллиона рублей, что на 50 миллионов рублей больше аналогичного показателя 2019 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210801/AZhD-pristupila-k-remontu-zheleznodorozhnogo-polotna-ot-Sukhuma-do-Ochamchyry-1032949700.html
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ржд, грузоперевозки, абхазская железная дорога, абхазия

Российские специалисты разработают программу развития АЖД до 2035 года

15:25 06.12.2021 (обновлено: 15:28 06.12.2021)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРемонтные работы на Транссибирской магистрали
Ремонтные работы на Транссибирской магистрали - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Генеральный директор республиканского предприятия "Абхазские железные дороги" Арсоу Читанава провел ряд встреч в России с 15 по 30 ноября.
СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Санкт-Петербургский госуниверситет путей сообщения имени императора Александра I подготовит программу развития Абхазских железных дорог до 2035 года. Об этом в интервью "Апсныпресс" рассказал гендиректор АЖД Арсоу Читанава.
"К нам приедут специалисты, которые оценят состояние тоннелей и мостов АЖД, они проведут комплексное обследование и выработают рекомендации по их реконструкции и ремонту", - сказал он.
Также в Петербурге Читанава встретился с гендиректором акционерного общества "ЛенГипрострой" Алексеем Драпезо. Они обсудили вопросы модернизации энергетического хозяйства АЖД и договорились о приезде специалистов для ревизии, оценки тяговых подстанций и контактной сети железных дорог.
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В рамках рабочего визита Читанава в Москву была проведена встреча с руководством РЖД. По итогам стороны договорились, что РЖД передаст Абхазии два магистральный электровоза и тепловоза.
"АЖД использует электровозы ВЛ-8, они очень старые, изжили себя, им более 50 лет. Новые машины - современные, они позволят нам на ближайшие 10 лет решить вопрос бесперебойного обеспечения трансперевозочного процесса с наличием тягового передвижного состава. В скором времени наша делегация поедет в Россию для осмотра этих машин и для подписания акта приема передачи", - отметил Читанава.
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Был подписан договор с международным контейнерным оператором "РЖД Бизнес Актив", работа над документом велась год. Он предусматривает перевозку грузов в контейнерах из Абхазии в Россию.
Как объяснил Читанава, речь идет о двух направлениях. Первое - регулярная работа контейнерного поезда Сухум-Москва. Он будет отправляться из Сухума раз в неделю и прибывать в Москву с товарами, которые производятся в Абхазии – безалкогольная и овощная продукция.
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Второе направление – перевоз грузов в контейнерах через порт "Очамчыра". Как отметил Читанава, "РЖД Бизнес Актив" заинтересован в доставке грузов из Китая транзитом через порт "Очамчыра" на юг Европы. Вопрос находится "в стадии активной проработки".
"Для того, чтобы все это работало, необходимо обустроить наш грузовой двор, нужно создать периметр безопасности, привести в порядок площадку и закупить оборудование. Также нужно скоординировать работу с нашим ГТК, Госстандартом, пограничниками, карантинной службой. Будет сформирована совместная рабочая группа. На базе нашего грузового двора будет создан полноценный логистический комплекс, где будут совершаться все операции по отправке и приемке контейнеров. К февралю планируем осуществить основные работы", - добавил глава АЖД.
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1 августа, 09:12
В интервью "Апсныпресс" Читанава отчитался о доходах АЖД за 2021 год. По его словам, с января доходы предприятия составили 134 миллиона рублей, что на 50 миллионов рублей больше аналогичного показателя 2019 года.
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