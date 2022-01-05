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Аэропорт крупнейшего города Казахстана приостановил работу
Аэропорт крупнейшего города Казахстана приостановил работу
СМИ сообщают, что воздушная гавань захвачена протестующими. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T19:34+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Аэропорты крупнейшего города Казахстана Алма-Аты, а также Актау (столица Мангистауской области) приостановили работу на фоне массовых беспорядков в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мир 24".К этому часу известно, что свои вечерние рейсы из Москвы и Минска в Алма-Ату отменили "Аэрофлот" и "Белавиа". Кроме того, кувейтская авиакомпания Jazeera Airways сообщила о приостановке полетов в аэропорт Алма-Аты.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. И хотя правительство пообещало снизить цены на газ, протесты не прекратились, а перекинулись на другие города, в том числе и Алма-Аты, и переросли в массовые беспорядки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1037032784.html
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в мире, новости, протесты, казахстан

Аэропорт крупнейшего города Казахстана приостановил работу

19:34 05.01.2022 (обновлено: 20:02 05.01.2022)
© Sputnik Тимур БатыршинАэропорт Алматы.
Аэропорт Алматы. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik Тимур Батыршин
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СМИ сообщают, что воздушная гавань захвачена протестующими.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Аэропорты крупнейшего города Казахстана Алма-Аты, а также Актау (столица Мангистауской области) приостановили работу на фоне массовых беспорядков в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мир 24".
К этому часу известно, что свои вечерние рейсы из Москвы и Минска в Алма-Ату отменили "Аэрофлот" и "Белавиа". Кроме того, кувейтская авиакомпания Jazeera Airways сообщила о приостановке полетов в аэропорт Алма-Аты.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.
И хотя правительство пообещало снизить цены на газ, протесты не прекратились, а перекинулись на другие города, в том числе и Алма-Аты, и переросли в массовые беспорядки.
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