Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1037032784.html
Президент Казахстана выступил с обращением к нации
Президент Казахстана выступил с обращением к нации
В ряде городов Казахстана с первых дней 2022 года начались акции протеста против повышения цен на сжиженный нефтяной газ, переросшие 5 января в массовые... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T16:40+0300
2022-01-05T16:47+0300
в мире
новости
протесты
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/05/1037032738_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_f09243e20c060ef4daf57f69324e1513.jpg
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во второй раз за сутки обратился к народу, передает РИА Новости.На фоне развернувшихся в Казахстане массовых беспорядков глава республики сообщил, что с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности республики вместо Нурсултана Назарбаева.Токаев заявил, что в результате противостояний были убиты и ранены сотрудники силовых органов, поэтому власть отныне будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям.Президент подчеркнул, что остается вместе с народом и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.Кроме того, Токаев добавил, что остается на прежней позиции последовательных реформ и выразил уверенность, что народ его поддержит.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Специальная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились и переросли в массовые беспорядки. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Инфраструктуре города нанесен ущерб. Там ввели режим ЧП до 19 января.Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/gasparyan-situatsiyu-v-kazakhstane-raskachivayut-inostrannye-spetssluzhby-1037032202.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/vlasti-alma-aty-zayavili-ob-izbienii-bolee-500-grazhdan-protestuyuschimi-radikalami-1037029631.html
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/05/1037032738_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_4e6b4a4e1faa0431ecbb354d779045d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, протесты, казахстан

Президент Казахстана выступил с обращением к нации

16:40 05.01.2022 (обновлено: 16:47 05.01.2022)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В ряде городов Казахстана с первых дней 2022 года начались акции протеста против повышения цен на сжиженный нефтяной газ, переросшие 5 января в массовые беспорядки.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во второй раз за сутки обратился к народу, передает РИА Новости.
На фоне развернувшихся в Казахстане массовых беспорядков глава республики сообщил, что с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности республики вместо Нурсултана Назарбаева.
Токаев заявил, что в результате противостояний были убиты и ранены сотрудники силовых органов, поэтому власть отныне будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям.
Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы перед встречей России и США - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы
15:55
Президент подчеркнул, что остается вместе с народом и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.

"Что бы ни было, я буду находиться в столице", — заявил он.

Кроме того, Токаев добавил, что остается на прежней позиции последовательных реформ и выразил уверенность, что народ его поддержит.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Специальная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились и переросли в массовые беспорядки. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Инфраструктуре города нанесен ущерб. Там ввели режим ЧП до 19 января.
Газовые протесты в Казахстане - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
14:05
Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:26Было – не было: чего не произошло в 2021 году
16:40Президент Казахстана выступил с обращением к нации
16:01Без поражений не бывает победы: январское наступление 1993 года
15:31Протесты в Казахстане: что известно к этому часу
14:25График веерных отключений света ввели в Сухуме
14:05Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
13:35Сотрудникам АЖД подняли зарплату на 80 процентов
13:21Абхазская железная дорога заработала более 160 миллионов рублей в 2021 году
12:50Альштейн рассказал об условии победы над COVID-19 в 2022 году
12:17Протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате ворвались в здание мэрии
11:35Велосипеды, иконы, шагомер: что дарили в 2021 году мировым лидерам
11:00Хинтба о 2021 годе для РУСДРАМа: был чудовищным
10:21Гинцбург: назальная и детская вакцины от ковида будут доступны в 2022 году
09:30В Европе начался ядерный конфликт
08:45Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
ВчераМенее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
ВчераВ работе Telegram случился глобальный сбой
ВчераВ Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен
ВчераЧто смотреть на праздниках: десять лучших фильмов 2021-го
ВчераПервый сухумский ребенок, родившийся в 2022 году, получил подарок от мэрии