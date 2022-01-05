https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1037032784.html

Президент Казахстана выступил с обращением к нации

Президент Казахстана выступил с обращением к нации

В ряде городов Казахстана с первых дней 2022 года начались акции протеста против повышения цен на сжиженный нефтяной газ, переросшие 5 января в массовые... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T16:40+0300

2022-01-05T16:40+0300

2022-01-05T16:47+0300

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во второй раз за сутки обратился к народу, передает РИА Новости.На фоне развернувшихся в Казахстане массовых беспорядков глава республики сообщил, что с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности республики вместо Нурсултана Назарбаева.Токаев заявил, что в результате противостояний были убиты и ранены сотрудники силовых органов, поэтому власть отныне будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям.Президент подчеркнул, что остается вместе с народом и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации.Кроме того, Токаев добавил, что остается на прежней позиции последовательных реформ и выразил уверенность, что народ его поддержит.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа. Специальная комиссия, созданная по поручению президента для изучения ситуации, заявила о готовности снизить цены на газ. Однако протесты не прекратились и переросли в массовые беспорядки. В среду 5 января протестующие прорвались и подожгли здание мэрии в Алма-Ате. Инфраструктуре города нанесен ущерб. Там ввели режим ЧП до 19 января.Президент Токаев отправил в отставку правительство, обвиняя его в допущении протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/gasparyan-situatsiyu-v-kazakhstane-raskachivayut-inostrannye-spetssluzhby-1037032202.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/vlasti-alma-aty-zayavili-ob-izbienii-bolee-500-grazhdan-protestuyuschimi-radikalami-1037029631.html

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