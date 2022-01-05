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https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/ambassadory-pedagogiki-kak-rabotaet-zimnyaya-shkola-dlya-uchiteley-abkhazii-1037034847.html
Амбассадоры педагогики: как работает зимняя школа для учителей Абхазии
Амбассадоры педагогики: как работает зимняя школа для учителей Абхазии
Международная зимняя школа "Учитель года" впервые открылась в Абхазии 4 января. Российский образовательный проект объединяет педагогов-победителей и лауреатов... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T20:35+0300
2022-01-05T20:41+0300
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О том, как абхазские и российские педагоги обмениваются опытом, какие мастер-классы подготовили и как проходит зимняя школа, читайте в материале Sputnik.SputnikЗимняя школа для учителей впервые проходит в Абхазии. Инициатором проведения в республике стало Министерство просвещения и языковой политики. И главная цель проекта - обмен передовым опытом."Министр Инал Соломонович ставит высокие цели перед образованием Абхазии. Я так понял, он считает, что должны быть какие-то ориентиры. Я здесь представляю московское образование, где в последние годы серьезным ориентиром была система образования Сингапура, Финляндии, которые считаются одними из лучших в мире. Мне кажется, что то мероприятие, которое мы здесь проводим, будет содействовать развитию образования в республике и поставит какие-то ориентиры", - отметил руководитель школы "Учитель года" Владимир Головнер.В среду завершился второй день зимней школы, но, как отмечает Головнер, уже видно, что абхазским учителям интересны мастер-классы.Всего команда российских учителей подготовила более 100 мастер-классов. По словам Головнера, это уникальный опыт, так как приехали учителя-практики, у которых наработан большой профессиональный ресурс."Благодаря этому они являются такими амбассадорами педагогического опыта. Можно сказать, что зимняя школа в этом году приобрела международный статус, потому что мы работаем на территории суверенного, самостоятельного государства. Для нас это большая честь и большая ответственность", - добавил руководитель проекта.Обмен опытомДля представителей педагогической общественности Абхазии зимняя школа - возможность обменяться опытом с российскими коллегами и получить новые знания.Главный научный сотрудник Института педагогики Министерства просвещения Абхазии, преподаватель госуниверситета Саида Жвания уже посетила две секции. В первую очередь, как она признается, ей было интересно послушать мастер-класс о ТРИЗ технологии, которая ставит целью формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности."Это малоизвестные методики и приемы, которые пока в Абхазии не работают, единично может быть. И были представлены интересные приемы, с которыми поделилась автор этой секции. Я надеюсь, что какие-то вещи, какие-то приемы заинтересовали наших преподавателей и они смогут их применять в своей практической деятельности", - пояснила Жвания.Другая секция, которую Жвания посетила, связана с функциональным чтением и практическим приемам его формирования."Мы знаем, что сегодня без функционального чтения никак. Это аспект, который очень важен для учителей, педагогов и так далее. И те кейсы, которые нам предложила автор, на самом деле очень рабочие. Это кейсы - ключ к тексту, кейсы "текст сквозь текст" и кейс "весь мир - текст". На самом деле полезные с практической точки зрения, потому что в каждом тексте мы можем увидеть, как мы можем поработать с детьми на уроках литературы. Как раз автор говорила о литературе 5-6 классов. Я думаю, это было очень полезно и интересно. Прозвучали интересные методы и приемы, которые можно взять на вооружение и использовать в своей практической деятельности”, - подчеркнула она.Директор Института педагогики Ирина Кокоскир назвала зимнюю школу для учителей Абхазии большим событием.По ее словам, встречи абхазских учителей с российскими коллегами дают много важных новых знаний и методик, которые педагоги в последующем смогут использовать на практике. Особо порадовало директора Института педагогики активное участие абхазских учителей в дискуссиях.Зимняя школа "Учитель года - 2022" проработает в Абхазии с 4 по 8 января. В программе участвуют педагоги из всех районов Абхазии и 24 регионов России. учебные группы зимней школы состоят из девяти направлений по основным школьным предметам. Школа "Учитель года" – это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет. Так как мероприятие проводится во время летних и зимних школьных каникул, существует летняя и зимняя школы.Основная идея проекта - создание учебного заведения краткосрочного действия для чтения мастер-классов учителями года. Одна из целей проекта – широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогической общественности Абхазии. По завершении форума участникам вручат сертификаты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220104/bolee-40-abkhazskikh-uchiteley-vpervye-posetyat-zimnyuyu-shkolu-uchitel-goda-1037018583.html
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новости, учителя, школы

Амбассадоры педагогики: как работает зимняя школа для учителей Абхазии

20:35 05.01.2022 (обновлено: 20:41 05.01.2022)
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики АбхазияМеждународная школа "Учитель года" в Сухуме
Международная школа Учитель года в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
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Международная зимняя школа "Учитель года" впервые открылась в Абхазии 4 января. Российский образовательный проект объединяет педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет.
О том, как абхазские и российские педагоги обмениваются опытом, какие мастер-классы подготовили и как проходит зимняя школа, читайте в материале Sputnik.
Sputnik
Зимняя школа для учителей впервые проходит в Абхазии. Инициатором проведения в республике стало Министерство просвещения и языковой политики. И главная цель проекта - обмен передовым опытом.
"Министр Инал Соломонович ставит высокие цели перед образованием Абхазии. Я так понял, он считает, что должны быть какие-то ориентиры. Я здесь представляю московское образование, где в последние годы серьезным ориентиром была система образования Сингапура, Финляндии, которые считаются одними из лучших в мире. Мне кажется, что то мероприятие, которое мы здесь проводим, будет содействовать развитию образования в республике и поставит какие-то ориентиры", - отметил руководитель школы "Учитель года" Владимир Головнер.
В среду завершился второй день зимней школы, но, как отмечает Головнер, уже видно, что абхазским учителям интересны мастер-классы.
"Я вижу улыбающиеся лица, на которых написано, что в общем получаем видимое удовольствие от того, что происходит. Это не просто удовольствие, а профессиональное удовольствие, это очень важный момент. Сейчас идут занятия, мастер-классы. Судя по тому, что мы получаем радость, все идет так, как и планировали, и оставшиеся дни мы сохраним этот настрой", - сказал руководитель школы.
Всего команда российских учителей подготовила более 100 мастер-классов. По словам Головнера, это уникальный опыт, так как приехали учителя-практики, у которых наработан большой профессиональный ресурс.
"Благодаря этому они являются такими амбассадорами педагогического опыта. Можно сказать, что зимняя школа в этом году приобрела международный статус, потому что мы работаем на территории суверенного, самостоятельного государства. Для нас это большая честь и большая ответственность", - добавил руководитель проекта.

Обмен опытом

Для представителей педагогической общественности Абхазии зимняя школа - возможность обменяться опытом с российскими коллегами и получить новые знания.
Главный научный сотрудник Института педагогики Министерства просвещения Абхазии, преподаватель госуниверситета Саида Жвания уже посетила две секции. В первую очередь, как она признается, ей было интересно послушать мастер-класс о ТРИЗ технологии, которая ставит целью формирование сильного мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности.
"Это малоизвестные методики и приемы, которые пока в Абхазии не работают, единично может быть. И были представлены интересные приемы, с которыми поделилась автор этой секции. Я надеюсь, что какие-то вещи, какие-то приемы заинтересовали наших преподавателей и они смогут их применять в своей практической деятельности", - пояснила Жвания.
Другая секция, которую Жвания посетила, связана с функциональным чтением и практическим приемам его формирования.
"Мы знаем, что сегодня без функционального чтения никак. Это аспект, который очень важен для учителей, педагогов и так далее. И те кейсы, которые нам предложила автор, на самом деле очень рабочие. Это кейсы - ключ к тексту, кейсы "текст сквозь текст" и кейс "весь мир - текст". На самом деле полезные с практической точки зрения, потому что в каждом тексте мы можем увидеть, как мы можем поработать с детьми на уроках литературы. Как раз автор говорила о литературе 5-6 классов. Я думаю, это было очень полезно и интересно. Прозвучали интересные методы и приемы, которые можно взять на вооружение и использовать в своей практической деятельности”, - подчеркнула она.
Директор Института педагогики Ирина Кокоскир назвала зимнюю школу для учителей Абхазии большим событием.
"Учителя должны повышать свою квалификацию, должны знать, какие изменения происходят в системе образования в мире, какие важные критерии в работе современного учителя, какие новые подходы и стандарты, как ребенок должен применять полученные новые знания. На сегодняшний день важны не только знания, но и компетенция", - уверена она.
По ее словам, встречи абхазских учителей с российскими коллегами дают много важных новых знаний и методик, которые педагоги в последующем смогут использовать на практике. Особо порадовало директора Института педагогики активное участие абхазских учителей в дискуссиях.
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики АбхазияМеждународная школа "Учитель года" в Сухуме
Международная школа Учитель года в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики АбхазияМеждународная школа "Учитель года" в Сухуме
Международная школа Учитель года в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики АбхазияМеждународная школа "Учитель года" в Сухуме
Международная школа Учитель года в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики АбхазияМеждународная школа "Учитель года" в Сухуме
Международная школа Учитель года в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики АбхазияМеждународная школа "Учитель года" в Сухуме
Международная школа Учитель года в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
1/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
2/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
3/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
4/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
5/5
© Foto / Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия
Международная школа "Учитель года" в Сухуме
Зимняя школа "Учитель года - 2022" проработает в Абхазии с 4 по 8 января. В программе участвуют педагоги из всех районов Абхазии и 24 регионов России. учебные группы зимней школы состоят из девяти направлений по основным школьным предметам.
Школа "Учитель года" – это российский образовательный проект одноименного творческого клуба, объединяющего педагогов-победителей и лауреатов региональных и всероссийских конкурсов "Учитель года" разных лет. Так как мероприятие проводится во время летних и зимних школьных каникул, существует летняя и зимняя школы.
Учитель ведет урок у начальных классов в гимназии №15 Новосибирска. C 16 ноября в Новосибирске очно обучаются ученики 1-5 и 11 классов. Ученики 6-10 классов обучаются дистанционно. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2022
В Абхазии
Более 40 абхазских учителей впервые посетят зимнюю школу "Учитель года" в Сухуме
Вчера, 09:31
Основная идея проекта - создание учебного заведения краткосрочного действия для чтения мастер-классов учителями года. Одна из целей проекта – широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов "Учитель года" различных регионов России и педагогической общественности Абхазии. По завершении форума участникам вручат сертификаты.
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