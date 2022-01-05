https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vveli-v-sukhume--1037029878.html

График веерных отключений света ввели в Сухуме

График веерных отключений света ввели в Сухуме

С 21 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электроэнергии в республике в связи с понижением уровня воды в водохранилище... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T14:25+0300

2022-01-05T14:25+0300

2022-01-05T17:59+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. В связи с высокими нагрузками на подстанцию "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго". Отключения света будут производиться по часу согласно следующему графику:С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возросшей нагрузки на электросети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/meboniya-rasskazal-kak-rabotaet-ingurges-1037014194.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии