Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-vveli-v-sukhume--1037029878.html
График веерных отключений света ввели в Сухуме
График веерных отключений света ввели в Сухуме
С 21 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электроэнергии в республике в связи с понижением уровня воды в водохранилище... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T14:25+0300
2022-01-05T17:59+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036394737_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_24c478f744b04c9b22fa521ac1f8702a.jpg
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. В связи с высокими нагрузками на подстанцию "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго". Отключения света будут производиться по часу согласно следующему графику:С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возросшей нагрузки на электросети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/meboniya-rasskazal-kak-rabotaet-ingurges-1037014194.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036394737_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_086fc0544194833d46a7e88f6090a408.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

График веерных отключений света ввели в Сухуме

14:25 05.01.2022 (обновлено: 17:59 05.01.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Линии электропередач
Линии электропередач - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
С 21 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электроэнергии в республике в связи с понижением уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС и повышенного потребления.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. В связи с высокими нагрузками на подстанцию "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго".
Отключения света будут производиться по часу согласно следующему графику:
С 17:00 до 18:00 - район СОИ;
С 18:00 до 19:00 - ул. Имама Шамиля, ул. Вардания, ул. Амичба, район вокзала;
С 19:00 до 20:00 район Сухумприбора, ул. Чачба, район Депо, ул. Почтовая;
С 20:00 до 21:00 - ул. Семерджиева, ул. Мери Авидзба, центр города (18-й фидер);
С 21:00 до 22:00 - ул. Назадзе, Старый поселок, район Лечкоп, район Кинопроката;
С 22:00 до 23:00 - центр города (28-й фидер), ЖД - тяга;
С 23:00 до 00:00 - Яштуха, район интерната, ул. Титова, район Пивзавода.
С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возросшей нагрузки на электросети.
Ингур ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2022
В Абхазии
Мебония рассказал, как работает ИнгурГЭС
3 января, 13:49
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:26Было – не было: чего не произошло в 2021 году
16:40Президент Казахстана выступил с обращением к нации
16:01Без поражений не бывает победы: январское наступление 1993 года
15:31Протесты в Казахстане: что известно к этому часу
14:25График веерных отключений света ввели в Сухуме
14:05Власти Алма-Аты заявили об избиении более 500 граждан протестующими радикалами
13:35Сотрудникам АЖД подняли зарплату на 80 процентов
13:21Абхазская железная дорога заработала более 160 миллионов рублей в 2021 году
12:50Альштейн рассказал об условии победы над COVID-19 в 2022 году
12:17Протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате ворвались в здание мэрии
11:35Велосипеды, иконы, шагомер: что дарили в 2021 году мировым лидерам
11:00Хинтба о 2021 годе для РУСДРАМа: был чудовищным
10:21Гинцбург: назальная и детская вакцины от ковида будут доступны в 2022 году
09:30В Европе начался ядерный конфликт
08:45Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума
ВчераМенее 60 случаев коронавируса выявили в Абхазии за сутки
ВчераВ работе Telegram случился глобальный сбой
ВчераВ Роспотребнадзоре расценили, что новый вариант COVID-19 из Марселя не опасен
ВчераЧто смотреть на праздниках: десять лучших фильмов 2021-го
ВчераПервый сухумский ребенок, родившийся в 2022 году, получил подарок от мэрии