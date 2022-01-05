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График веерных отключений света ввели в Сухуме
14:25 05.01.2022 (обновлено: 17:59 05.01.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Линии электропередач
© Sputnik / Марианна Кубрава
С 21 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России из-за дефицита электроэнергии в республике в связи с понижением уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС и повышенного потребления.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. В связи с высокими нагрузками на подстанцию "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии, сообщает "Черноморэнерго".
Отключения света будут производиться по часу согласно следующему графику:
С 17:00 до 18:00 - район СОИ;
С 18:00 до 19:00 - ул. Имама Шамиля, ул. Вардания, ул. Амичба, район вокзала;
С 19:00 до 20:00 район Сухумприбора, ул. Чачба, район Депо, ул. Почтовая;
С 20:00 до 21:00 - ул. Семерджиева, ул. Мери Авидзба, центр города (18-й фидер);
С 21:00 до 22:00 - ул. Назадзе, Старый поселок, район Лечкоп, район Кинопроката;
С 22:00 до 23:00 - центр города (28-й фидер), ЖД - тяга;
С 23:00 до 00:00 - Яштуха, район интерната, ул. Титова, район Пивзавода.
С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возросшей нагрузки на электросети.
3 января, 13:49