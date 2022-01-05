https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-vveden-na-vsey-territorii-kazakhstana-1037034465.html

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана

До 19 января режим ЧП был введен ранее в Алма-Аты и ряде других регионов Казахстана из-за массовых беспорядков и погромов. 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T19:49+0300

2022-01-05T19:49+0300

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Режим ЧП введен на всей территории Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.И хотя правительство пообещало снизить цены на газ, протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб. Аэропорт приостановил работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1037032784.html

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