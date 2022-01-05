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Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана
Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана
До 19 января режим ЧП был введен ранее в Алма-Аты и ряде других регионов Казахстана из-за массовых беспорядков и погромов. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T19:49+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Режим ЧП введен на всей территории Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.И хотя правительство пообещало снизить цены на газ, протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб. Аэропорт приостановил работу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/prezident-kazakhstana-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1037032784.html
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в мире, новости, протесты, казахстан

Режим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана

19:49 05.01.2022 (обновлено: 19:57 05.01.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкСитуация в Казахстане на фоне протестов
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / РИА Новости
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До 19 января режим ЧП был введен ранее в Алма-Аты и ряде других регионов Казахстана из-за массовых беспорядков и погромов.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Режим ЧП введен на всей территории Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января. Жители городов нефтедобывающей Мангистауской области вышли на митинги против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей.
И хотя правительство пообещало снизить цены на газ, протесты не прекратились, а перекинулись на другие города. Ситуация обострилась в ночь на 5 января, когда протесты прошли в Алма-Аты и переросли в массовые беспорядки. Инфраструктуре города с населением более двух миллионов нанесен ущерб. Аэропорт приостановил работу.
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