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Сотрудникам АЖД подняли зарплату на 80 процентов
Сотрудникам АЖД подняли зарплату на 80 процентов
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Работникам Абхазской железной дороги в 2021 году повысили зарплату на 80 процентов. Об этом сообщило Апсныпресс со ссылкой на АЖД. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T13:35+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Работникам Абхазской железной дороги в 2021 году повысили зарплату на 80 процентов. Об этом сообщило Апсныпресс со ссылкой на АЖД.Доходы АЖД за 2021 год составили 165 миллионов рублей, что в три раза больше показателей 2020 года, и почти вдвое больше, чем в 2019 году. Соответственно увеличились налоговые выплаты предприятия в бюджет республики и во внебюджетные фонды.Объемы грузоперевозок в 2021 году составили 450 тысяч тонн или 6988 вагонов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/abkhazskaya-zheleznaya-doroga-zarabotala-bolee-160-millionov-rubley-v-2021-godu-1037029178.html
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новости, абхазская железная дорога

Сотрудникам АЖД подняли зарплату на 80 процентов

13:35 05.01.2022
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Работникам Абхазской железной дороги в 2021 году повысили зарплату на 80 процентов. Об этом сообщило Апсныпресс со ссылкой на АЖД.
Доходы АЖД за 2021 год составили 165 миллионов рублей, что в три раза больше показателей 2020 года, и почти вдвое больше, чем в 2019 году.
Соответственно увеличились налоговые выплаты предприятия в бюджет республики и во внебюджетные фонды.
Объемы грузоперевозок в 2021 году составили 450 тысяч тонн или 6988 вагонов.
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