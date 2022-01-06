https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/ekspert-posovetoval-vo-chto-investirovat-v-2022-godu-1037037792.html
Эксперт посоветовал, во что инвестировать в 2022 году
Эксперт посоветовал, во что инвестировать в 2022 году
Золото стоит рассмотреть как часть консервативного портфеля и отвести на него 15-20%. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T10:25+0300
2022-01-06T10:25+0300
2022-01-06T10:25+0300
экономика
общество
в мире
золото
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Лучшим металлом для инвестиций в 2022 году будет золото, рассказал РИА Новости директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Он уточнил, что цена золота растет во время кризиса, можно выбрать разные способы вложений, но при этом не стоит забывать о подводных камнях этого вида инвестиций."В первую очередь мы, конечно, говорим о золоте. На текущий момент в сознании инвесторов золото - это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальные падают... Золото - актив испуганного инвестора, этакий госпиталь от инвестиционных тревог. Безусловно, те инвесторы, которые приобретали золото вместо других активов за пару месяцев до кризиса, правильно поступили", - сказал Сосновский, отвечая на вопрос о том, какой металл стоит выбрать для инвестиций в 2022 году.По словам эксперта, золото стоит рассмотреть как часть консервативного портфеля и отвести на него 15-20%.Обезличенные металлические счета позволяют покупать даже от 1 грамма золота, но они не страхуются, цена покупки и продажи сильно отличаются, и нет физического обеспечения золотом.Среди других металлов для инвестиций можно рассмотреть те, что используются в промышленности, например, платино-палладиевую группу. Такие металлы растут и падают вместе с изменением спроса на них, поэтому покупать и продавать их стоит, только если есть понимание экономических процессов, связанных с использованием такого вида инвестиций, подчеркнул Сосновский.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/ekspert-nazval-valyuty-v-kotorye-nelzya-vkladyvatsya-1036510026.html
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экономика, общество, в мире, золото
Эксперт посоветовал, во что инвестировать в 2022 году
Золото стоит рассмотреть как часть консервативного портфеля и отвести на него 15-20%.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik
. Лучшим металлом для инвестиций в 2022 году будет золото, рассказал РИА Новости
директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
Он уточнил, что цена золота растет во время кризиса, можно выбрать разные способы вложений, но при этом не стоит забывать о подводных камнях этого вида инвестиций.
"В первую очередь мы, конечно, говорим о золоте. На текущий момент в сознании инвесторов золото - это тихая гавань, актив, который растет, когда все остальные падают... Золото - актив испуганного инвестора, этакий госпиталь от инвестиционных тревог. Безусловно, те инвесторы, которые приобретали золото вместо других активов за пару месяцев до кризиса, правильно поступили", - сказал Сосновский, отвечая на вопрос о том, какой металл стоит выбрать для инвестиций в 2022 году.
По словам эксперта, золото стоит рассмотреть как часть консервативного портфеля и отвести на него 15-20%.
Инвестировать в золото можно приобретя акции фонда, например ETF. Покупая настоящий слиток, нужно будет заплатить 20% НДС и помнить, что даже небольшая царапина может существенно снизить стоимость.
Обезличенные металлические счета позволяют покупать даже от 1 грамма золота, но они не страхуются, цена покупки и продажи сильно отличаются, и нет физического обеспечения золотом.
Среди других металлов для инвестиций можно рассмотреть те, что используются в промышленности, например, платино-палладиевую группу. Такие металлы растут и падают вместе с изменением спроса на них, поэтому покупать и продавать их стоит, только если есть понимание экономических процессов, связанных с использованием такого вида инвестиций, подчеркнул Сосновский.