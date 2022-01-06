https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/mid-rossii-nazval-sobytiya-v-kazakhstane-popytkoy-izvne-podorvat-tselostnost-strany-1037042976.html

МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны

МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T14:50+0300

2022-01-06T14:50+0300

2022-01-06T14:50+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства, пишет РИА Новости. Это происходит с использованием "подготовленных и организованных вооруженных формирований", добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что заинтересованы "в скорейшем восстановлении нормальной жизни" в республике.Как ранее сообщили в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, Коллективные миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации обстановки. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению своих задач.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/kazakhstanskie-smi-soobschili-o-napadeniyakh-na-vrachey-1037042815.html

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политика, мид рф, казахстан