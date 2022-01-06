Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/mid-rossii-nazval-sobytiya-v-kazakhstane-popytkoy-izvne-podorvat-tselostnost-strany-1037042976.html
МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны
МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T14:50+0300
2022-01-06T14:50+0300
политика
мид рф
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102908/60/1029086070_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_0d4f4272dfbc53acb78bbb16022e7420.jpg
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства, пишет РИА Новости. Это происходит с использованием "подготовленных и организованных вооруженных формирований", добавили в ведомстве.В МИД подчеркнули, что заинтересованы "в скорейшем восстановлении нормальной жизни" в республике.Как ранее сообщили в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, Коллективные миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации обстановки. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению своих задач.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/kazakhstanskie-smi-soobschili-o-napadeniyakh-na-vrachey-1037042815.html
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102908/60/1029086070_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_633aec6b8866c315c033c91780a5bba4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, мид рф, казахстан

МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны

14:50 06.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России
Здание МИД России - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. МИД России рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства, пишет РИА Новости.
Это происходит с использованием "подготовленных и организованных вооруженных формирований", добавили в ведомстве.
"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане", — говорится в комментарии на сайте министерства.
В МИД подчеркнули, что заинтересованы "в скорейшем восстановлении нормальной жизни" в республике.
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
Казахстанские СМИ сообщили о нападениях на врачей
14:47
Как ранее сообщили в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности, Коллективные миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации обстановки. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению своих задач.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО
17:10Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
16:45Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около $92 млн
16:00Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы
15:30Кедми: идея вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдовы будет похоронена
14:50МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны
14:47Казахстанские СМИ сообщили о нападениях на врачей
13:50ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в Казахстане
13:33Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
13:00Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане
12:21Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
11:53Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
11:14Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
10:43ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан
10:25Эксперт посоветовал, во что инвестировать в 2022 году
09:35Рождественский сочельник отмечают православные христиане: символы и традиции
08:45ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы: что происходит в Нурсултане
ВчераВ Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки
ВчераПрезидент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
ВчераСотрудники силовых структур погибли в Казахстане во время беспорядков