https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/kazakhstanskie-smi-soobschili-o-napadeniyakh-na-vrachey-1037042815.html

Казахстанские СМИ сообщили о нападениях на врачей

Казахстанские СМИ сообщили о нападениях на врачей

На всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T14:47+0300

2022-01-06T14:47+0300

2022-01-06T14:47+0300

политика

казахстан

митинги

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Бандформирования в Казахстане нападали на врачей, в результате пострадали более десяти медицинских работников, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на замминистра здравоохранения Ажар Гиният.Гиният призвала не мешать работать медицинским работникам и выполнять свой профессиональный долг.Ранее в комендатуре казахстанского Алма-Аты РИА Новости сообщили, что число погибших в ходе столкновений в городе силовиков выросло до 13, двоих из них нашли обезглавленными.Ранее было известно о гибели 12 сотрудников, еще 353 человека пострадали.Силовиков в Нур-Султане перевели на усиленный режим работы, сообщило агентство Sputnik Казахстан.Общественный транспорт и все объекты, кроме банков и центров обслуживания населения работают в Нур-Султане штатно. При этом в городе, как и по всей стране, действует режим ЧП, также установлен комендантский час с 23:00 до семи часов утра.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/odkb-podtverdila-uchastie-belorusskikh-mirotvortsev-v-kazakhstane-1037041989.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/samolety-s-mirotvortsami-odkb-vyletayut-na-pomosch-kazakhstanu-video-1037039908.html

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политика, казахстан, митинги