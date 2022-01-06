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https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/ostanki-27-propavshikh-bez-vesti-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-opoznany-v-2021-godu-1037042398.html
Останки 27 пропавших без вести во время войны в Абхазии опознаны в 2021 году
Останки 27 пропавших без вести во время войны в Абхазии опознаны в 2021 году
Международный Комитет Красного Креста (МККК) подвел итоги работы за 2021 год. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T19:10+0300
2022-01-06T19:10+0300
в абхазии
общество
абхазия
красный крест
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В 2021 году опознаны и переданы семьям для последующего перезахоронения останки 27 человек, пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на итоговый отчет Международного Комитета Красного Креста (МККК).Из-за пандемии и закрытых границ привлечение иностранных специалистов по эксгумации было затруднено, работа велась силами местных экспертов на всей территории Абхазии. Была проведена большая совместная работа с Сухумским Домом Юношества. Для книги памяти, которую планируется издать в 2022 году, было собрано 140 историй о семьях людей, пропавших без вести В связи с пандемией коронавируса организация провела два исследования среди 162 людей пенсионного возраста, их целью было лучшее понимание их нужд и эффективное на них реагирование. С начала локдауна комитет поддерживает 611 одиноких пожилых людей, регулярно передает продукты, маски и перчатки, предметы гигиены. Кроме того, представители организации занимаются просветительской работой и делятся с подопечными важной информацией о распространении COVID-19, мерах предосторожности и вакцинации. Гуманитарная поддержка пенитенциарным, медицинским и судебно-медицинским структурам со стороны организации заключалась в передаче морозильников для хранения и распределения вакцин, генераторов на случай отключения электроэнергии, оборудования для помощи в восстановлении кислородной станции, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. На средства организации была закуплена мебель для комнат для консультаций в местах содержания под стражей, окна, дверь и линолеум для лаборатории в детской больнице, 5 портативных компьютеров и другое IT-оборудование. Под руководством международных экспертов местные специалисты МККК прошли четыре технических тренинга, приняли участие в двух международных конференциях судмедэкспертов и объединились в НПО "Бридж", которая в партнерстве с МККК в дальнейшем будет продолжать деятельность по поиску пропавших без вести.Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает на территории Абхазии с 1992 года. Это международная гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность по всему миру, и занимающаяся защитой людей, пострадавших в вооруженных конфликтах и оказанием им помощи.Основной упор деятельности миссии МККК в Абхазии делается на выяснение судеб людей, пропавших без вести во время военных действий, восстановление семейных связей, а также оказание помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/glava-mid-abkhazii-prinyal-predstaviteley-mezhdunarodnykh-organizatsiy-1036528917.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210331/Abkhaziya-prodolzhit-sotrudnichestvo-s-missiey-Mezhdunarodnogo-krasnogo-kresta-1032123259.html
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общество, абхазия, красный крест

Останки 27 пропавших без вести во время войны в Абхазии опознаны в 2021 году

19:10 06.01.2022
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрезидент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Международный Комитет Красного Креста (МККК) подвел итоги работы за 2021 год.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. В 2021 году опознаны и переданы семьям для последующего перезахоронения останки 27 человек, пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом пишет агентство "Апсныпресс" со ссылкой на итоговый отчет Международного Комитета Красного Креста (МККК).
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Из-за пандемии и закрытых границ привлечение иностранных специалистов по эксгумации было затруднено, работа велась силами местных экспертов на всей территории Абхазии.
Было проверено 30 захоронений: в 22 из них велись раскопки, были извлечены останки 19 человек.
Была проведена большая совместная работа с Сухумским Домом Юношества. Для книги памяти, которую планируется издать в 2022 году, было собрано 140 историй о семьях людей, пропавших без вести
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25 мая 2021, 19:48
В связи с пандемией коронавируса организация провела два исследования среди 162 людей пенсионного возраста, их целью было лучшее понимание их нужд и эффективное на них реагирование.
С начала локдауна комитет поддерживает 611 одиноких пожилых людей, регулярно передает продукты, маски и перчатки, предметы гигиены. Кроме того, представители организации занимаются просветительской работой и делятся с подопечными важной информацией о распространении COVID-19, мерах предосторожности и вакцинации.
Гуманитарная поддержка пенитенциарным, медицинским и судебно-медицинским структурам со стороны организации заключалась в передаче морозильников для хранения и распределения вакцин, генераторов на случай отключения электроэнергии, оборудования для помощи в восстановлении кислородной станции, средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей миссии МККК - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2021
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Абхазия продолжит сотрудничество с миссией Международного Красного Креста
31 марта 2021, 17:55
На средства организации была закуплена мебель для комнат для консультаций в местах содержания под стражей, окна, дверь и линолеум для лаборатории в детской больнице, 5 портативных компьютеров и другое IT-оборудование.
Под руководством международных экспертов местные специалисты МККК прошли четыре технических тренинга, приняли участие в двух международных конференциях судмедэкспертов и объединились в НПО "Бридж", которая в партнерстве с МККК в дальнейшем будет продолжать деятельность по поиску пропавших без вести.
Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает на территории Абхазии с 1992 года. Это международная гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность по всему миру, и занимающаяся защитой людей, пострадавших в вооруженных конфликтах и оказанием им помощи.
Основной упор деятельности миссии МККК в Абхазии делается на выяснение судеб людей, пропавших без вести во время военных действий, восстановление семейных связей, а также оказание помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В Абхазии
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