https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/ekspert-rasskazal-kakim-budet-kurs-rublya-posle-prazdnikov-1037054366.html
Эксперт рассказал, каким будет курс рубля после праздников
Эксперт рассказал, каким будет курс рубля после праздников
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. После новогодних каникул российский валютный рынок будет следовать за динамикой на внешних площадках, рассказал агентству "Прайм"... 07.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-07T18:30+0300
2022-01-07T18:30+0300
2022-01-07T19:13+0300
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. После новогодних каникул российский валютный рынок будет следовать за динамикой на внешних площадках, рассказал агентству "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко."Лучше рынка, вероятнее всего, будут торговаться акции нефтегазового сектора, так как цены на нефть способны отскочить в диапазон $80-90 за баррель по мере уменьшения связанных с распространением нового штамма коронавируса опасений", — отмети он.По данным на 7 января, цены февральских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 6%, на уровне 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/shatkoe-polozhenie-chto-budet-s-rublem-v-novom-godu-1037005431.html
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экономика, в мире, россия, рубль
СУХУМ, 7 янв - Sputnik
. После новогодних каникул российский валютный рынок будет следовать за динамикой на внешних площадках, рассказал агентству
"Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"Лучше рынка, вероятнее всего, будут торговаться акции нефтегазового сектора, так как цены на нефть способны отскочить в диапазон $80-90 за баррель по мере уменьшения связанных с распространением нового штамма коронавируса опасений", — отмети он.
Финансист прогнозирует, что индекса Мосбиржи после новогодних каникул будет торговаться в диапазоне 3600-3900 пунктов. Доллар будет, по прогнозу эксперта, стоить 72-75 рублей.
По данным на 7 января, цены февральских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 6%, на уровне 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.