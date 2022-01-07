https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/ekspert-rasskazal-kakim-budet-kurs-rublya-posle-prazdnikov-1037054366.html

Эксперт рассказал, каким будет курс рубля после праздников

Эксперт рассказал, каким будет курс рубля после праздников

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. После новогодних каникул российский валютный рынок будет следовать за динамикой на внешних площадках, рассказал агентству "Прайм"... 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T18:30+0300

2022-01-07T18:30+0300

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. После новогодних каникул российский валютный рынок будет следовать за динамикой на внешних площадках, рассказал агентству "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко."Лучше рынка, вероятнее всего, будут торговаться акции нефтегазового сектора, так как цены на нефть способны отскочить в диапазон $80-90 за баррель по мере уменьшения связанных с распространением нового штамма коронавируса опасений", — отмети он.По данным на 7 января, цены февральских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 6%, на уровне 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220102/shatkoe-polozhenie-chto-budet-s-rublem-v-novom-godu-1037005431.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, в мире, россия, рубль