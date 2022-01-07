https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/fontan-v-vide-korablya-ustanovili-v-parke-novogo-afona-1037053058.html

Фонтан в виде корабля установили в парке Нового Афона

Фонтан в виде корабля установили в парке Нового Афона

Фонтан длиной шесть метров и шириной почти два метра украшает один из водоемов в парке с лебедями в Новом Афоне. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T16:55+0300

2022-01-07T16:55+0300

2022-01-07T16:55+0300

в абхазии

общество

новый афон

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СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Фонтан в виде корабля установили в приморском парке Нового Афона, рассказал корреспонденту Sputnik главный инженер Новоафонской администрации Тимур Аюхба.Как рассказал Аюхба, идею он увидел на просторах интернета - такой же фонтан установлен в Валенсии.Аюхба добавил, что фонтан установлен в одном из водоемов приморского парка. Конструкция в длину шесть с половиной метров, мачта в высоту четыре метра, водапри падении приобретает форму паруса. Ночью фонтан подсвечивается.По словам главного инженера, проект оказался не затратным в финансовом плане, так как многие жители города оказали помочь в его осуществлении."Кто-то подарил насос, кто-то с трубами поработал, а кто-то бесплатно провел сварочные работы. Общими усилиями мы это сделали. Жителям и гостям города фонтан понравился. Лично мне он тоже нравится. Я доволен результатом", - поделился он.Главный инженер администрации Нового Афона добавил, что у властей есть еще несколько проектов, которые они планируют осуществить в черте города, но они пока в разработке и подробнее о них рассказывать рано. Перед новогодними праздниками, отметил Аюхба, установили елку на городской площади и конструкцию из гирлянд в виде елки на причале.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/novyy-afon-popal-v-top-gorodov-sredi-turistov-dlya-otdykha-na-novyy-god-s-detmi-1036864356.html

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