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Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) впервые в истории отправляются на боевое задание. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз. В России для вакцинации доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html
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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
10:50 07.01.2022 (обновлено: 11:15 07.01.2022)
Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) впервые в истории отправляются на боевое задание.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik.
Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности", - сказал ученый.
Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз.
В России для вакцинации доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.