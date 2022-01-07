https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/gintsburg-nazval-uslovie-okonchaniya-pandemii-koronavirusa-1037049800.html

Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) впервые в истории отправляются на боевое задание. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T10:50+0300

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россия

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вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз. В России для вакцинации доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html

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россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19