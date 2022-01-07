Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/gintsburg-nazval-uslovie-okonchaniya-pandemii-koronavirusa-1037049800.html
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) впервые в истории отправляются на боевое задание. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-07T10:50+0300
2022-01-07T11:15+0300
россия
медицина
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032132399_0:40:1707:1000_1920x0_80_0_0_f3300f24aa77605f623664d53e50b140.jpg
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз. В России для вакцинации доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/opublikovan-grafik-raboty-punktov-vaktsinatsii-v-novogodnie-prazdniki-v-abkhazii-1036894952.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/01/1032132399_162:0:1546:1038_1920x0_80_0_0_bc198ad3090a2d04a8699592b5c0b46b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

10:50 07.01.2022 (обновлено: 11:15 07.01.2022)
© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 07.01.2022
© Foto / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) впервые в истории отправляются на боевое задание.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности", - сказал ученый.
Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.
Вакцинация против гриппа в Калининграде - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
В Абхазии
Опубликован график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники в Абхазии
23 декабря 2021, 21:27
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз.
В России для вакцинации доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:31Богослов: очень важно встретить Рождество с покаянием, а не с пирогами
13:40Утраты 2021 года: с кем простилась Абхазия
12:52Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
12:25Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
11:40Православная верующая Капба о Рождестве Христовом: дает силы, терпение, прощение
10:50Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
10:07МВД Абхазии пресекло крупный сбыт наркотиков в Гале
09:25Власти Казахстана заявили, что правопорядок восстановлен во всех районах республики
08:45Православные христиане отмечают Рождество Христово
ВчераБжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
ВчераВ Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19
ВчераВ ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане
ВчераНасилие и агония: как проходят протесты в Казахстане
ВчераЛеонид Калашников: Запад всегда использует конфликты в своих целях
ВчераМировые цены на продовольствие достигли максимального уровня с 2011 года
ВчераОстанки 27 пропавших без вести во время войны в Абхазии опознаны в 2021 году
ВчераБеслан Бигвава обратился к жителям Очамчыры после инцидента со стрельбой
ВчераКошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО
ВчераЖители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
ВчераУщерб от беспорядков в Казахстане составил около $92 млн