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Три тысячи тонн муки направили в Абхазию власти Краснодарского края

Три тысячи тонн муки направили в Абхазию власти Краснодарского края

Груз с мукой будет поставляться в Абхазию поэтапно до марта 2022 года и распределяться среди населения. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T15:20+0300

2022-01-07T15:20+0300

2022-01-07T15:20+0300

в абхазии

экономика

абхазия

гуманитарная помощь

краснодарский край

минсельхоз

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СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Три тысячи тонн муки в качестве гуманитарной помощи выделил Абхазии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.Муку будут доставлять в Абхазию поэтапно в качестве помощи населению в период пандемии коронавируса и новогодние праздники."На встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в апреле 2021 года в Москве - прим.) изъявил желание оказать помощь республике и, так как этот край является аграрным, он выделил три тысячи тонн пшеницы. Далее президент поручил нам решить вопрос с переработкой пшеницы в муку, и мы были командированы в Краснодар. У нас в стране нет возможности переработать такой объем сырья, и Кондратьев решил выделить нам муку", - отметил Джопуа.Вице-премьер добавил, что три тысячи тонн муки перерабатываются на Тихорецком комбинате, с которым Минсельхоз страны заключил договор о поставках и дальнейшей отчетности. В Абхазию уже доставлено 14 вагонов груза вместимостью 67 тонн каждый. Мука распределяется по городам и районам республики.Он добавил, что оставшийся объем груза прибудет в Абхазию частями до конца марта. В качестве благодарности за жест доброй воли Минсельхоз республики отправил для сотрудников администрации Краснодарского края и Тихорецкого комбината три тонны мандаринов и 20 ящиков местного вина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/bolee-90-proektov-profinansirovany-po-programme-razvitiya-sel-abkhazii-1036543049.html

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экономика, абхазия, гуманитарная помощь, краснодарский край, минсельхоз