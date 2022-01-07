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Три тысячи тонн муки направили в Абхазию власти Краснодарского края
Три тысячи тонн муки направили в Абхазию власти Краснодарского края
Груз с мукой будет поставляться в Абхазию поэтапно до марта 2022 года и распределяться среди населения. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-07T15:20+0300
2022-01-07T15:20+0300
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СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Три тысячи тонн муки в качестве гуманитарной помощи выделил Абхазии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.Муку будут доставлять в Абхазию поэтапно в качестве помощи населению в период пандемии коронавируса и новогодние праздники."На встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в апреле 2021 года в Москве - прим.) изъявил желание оказать помощь республике и, так как этот край является аграрным, он выделил три тысячи тонн пшеницы. Далее президент поручил нам решить вопрос с переработкой пшеницы в муку, и мы были командированы в Краснодар. У нас в стране нет возможности переработать такой объем сырья, и Кондратьев решил выделить нам муку", - отметил Джопуа.Вице-премьер добавил, что три тысячи тонн муки перерабатываются на Тихорецком комбинате, с которым Минсельхоз страны заключил договор о поставках и дальнейшей отчетности. В Абхазию уже доставлено 14 вагонов груза вместимостью 67 тонн каждый. Мука распределяется по городам и районам республики.Он добавил, что оставшийся объем груза прибудет в Абхазию частями до конца марта. В качестве благодарности за жест доброй воли Минсельхоз республики отправил для сотрудников администрации Краснодарского края и Тихорецкого комбината три тонны мандаринов и 20 ящиков местного вина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/bolee-90-proektov-profinansirovany-po-programme-razvitiya-sel-abkhazii-1036543049.html
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экономика, абхазия, гуманитарная помощь, краснодарский край, минсельхоз

Три тысячи тонн муки направили в Абхазию власти Краснодарского края

15:20 07.01.2022
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСочинский хлебокомбинат
Сочинский хлебокомбинат - Sputnik Абхазия, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Артур Лебедев
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Груз с мукой будет поставляться в Абхазию поэтапно до марта 2022 года и распределяться среди населения.
СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Три тысячи тонн муки в качестве гуманитарной помощи выделил Абхазии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.
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Муку будут доставлять в Абхазию поэтапно в качестве помощи населению в период пандемии коронавируса и новогодние праздники.
"На встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (в апреле 2021 года в Москве - прим.) изъявил желание оказать помощь республике и, так как этот край является аграрным, он выделил три тысячи тонн пшеницы. Далее президент поручил нам решить вопрос с переработкой пшеницы в муку, и мы были командированы в Краснодар. У нас в стране нет возможности переработать такой объем сырья, и Кондратьев решил выделить нам муку", - отметил Джопуа.
Вице-премьер добавил, что три тысячи тонн муки перерабатываются на Тихорецком комбинате, с которым Минсельхоз страны заключил договор о поставках и дальнейшей отчетности.
В Абхазию уже доставлено 14 вагонов груза вместимостью 67 тонн каждый. Мука распределяется по городам и районам республики.
"Главы сельских администраций забирают муку прямо с железнодорожных платформ для дальнейшего распределения всему населению. Они представят нам списки тех, кому мука была роздана и, тем самым, будет вестись отчет перед гуманитарной комиссией", - уточнил Джопуа.
Он добавил, что оставшийся объем груза прибудет в Абхазию частями до конца марта.
В качестве благодарности за жест доброй воли Минсельхоз республики отправил для сотрудников администрации Краснодарского края и Тихорецкого комбината три тонны мандаринов и 20 ящиков местного вина.
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