https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/bolee-90-proektov-profinansirovany-po-programme-razvitiya-sel-abkhazii-1036543049.html
Более 90 проектов профинансировано по программе развития сел Абхазии
Более 90 проектов профинансировано по программе развития сел Абхазии
Постановлением Кабмина Абхазии выделено 100 миллионов рублей на реализацию проектов в пяти направлениях сельского хозяйства. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T19:42+0300
2021-11-30T19:42+0300
2021-11-30T21:52+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. По программе развития села государством был одобрен 91 проект на сумму сто миллионов рублей, рассказал на радио Sputnik Абхазия помощник министра сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба."По всем проведенным программным мероприятиям нами принято свыше 140 проектов. То есть, это программы, которые поступили в Министерство сельского хозяйства, но не все были одобрены. Поддержку получил 91 проект", - отметил он.Ачба уточнил, что среди одобренных проектов, в том числе, 19 проектов в сфере животноводства на сумму восемь миллионов 475 тысяч рублей, по птицеводству девять проектов на сумму три миллиона рублей, один проект по рыбоводству – один миллион рублей.Он также добавил, что в выделенную государством сумму входит проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями и приобретение лаборатории для Государственной ветеринарной службы.По условиям программы, отметил Ачба, участники всех проектов берут на себя обязательство для покрытия части расходов.Программа Минсельхоза подразумевает безвозмездное выделение денег крестьянам на реализацию их проектов в виде стартового капитала и с возможностью увеличения объемов отечественной продукции.Также, программа предусматривает контроль за ходом реализации проектов в течение двух лет на основе заключенных ведомством и предпринимателями договоров. При этом государство готово оказывать дальнейшую поддержку в случае непредвиденных обстоятельств, которые могут затруднить выполнение бизнес-проекта.Теваз Ачба выразил мнение о том, что эта программа развития села в Абхазии, возможно, в следующем году тоже будет одобрена Правительством страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211023/pyat-na-sto-kak-realizuetsya-programma-podderzhki-krestyan-v-abkhazii-1036031935.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/sukhumskiy-rayon-otobral-devyat-proektov-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1036163856.html
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новости, сельское хозяйство
Более 90 проектов профинансировано по программе развития сел Абхазии
19:42 30.11.2021 (обновлено: 21:52 30.11.2021)
Постановлением Кабмина Абхазии выделено 100 миллионов рублей на реализацию проектов в пяти направлениях сельского хозяйства.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. По программе развития села государством был одобрен 91 проект на сумму сто миллионов рублей, рассказал на радио Sputnik Абхазия помощник министра сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.
"По всем проведенным программным мероприятиям нами принято свыше 140 проектов. То есть, это программы, которые поступили в Министерство сельского хозяйства, но не все были одобрены. Поддержку получил 91 проект", - отметил он.
Ачба уточнил, что среди одобренных проектов, в том числе, 19 проектов в сфере животноводства на сумму восемь миллионов 475 тысяч рублей, по птицеводству девять проектов на сумму три миллиона рублей, один проект по рыбоводству – один миллион рублей.
Он также добавил, что в выделенную государством сумму входит проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями и приобретение лаборатории для Государственной ветеринарной службы.
По условиям программы, отметил Ачба, участники всех проектов берут на себя обязательство для покрытия части расходов.
"Это такой психологический аспект, который стимулирует самого участника, и его отношение к этому проекту будет более серьезное", - подчеркнул Ачба.
Программа Минсельхоза подразумевает безвозмездное выделение денег крестьянам на реализацию их проектов в виде стартового капитала и с возможностью увеличения объемов отечественной продукции.
Также, программа предусматривает контроль за ходом реализации проектов в течение двух лет на основе заключенных ведомством и предпринимателями договоров. При этом государство готово оказывать дальнейшую поддержку в случае непредвиденных обстоятельств, которые могут затруднить выполнение бизнес-проекта.
Теваз Ачба выразил мнение о том, что эта программа развития села в Абхазии, возможно, в следующем году тоже будет одобрена Правительством страны.