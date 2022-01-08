https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/bolee-1000-narusheniy-pdd-vyyavili-v-abkhazii-za-pervuyu-nedelyu-novogo-goda-1037069308.html

Более 1000 нарушений ПДД выявили в Абхазии за первую неделю нового года

Более 1000 нарушений ПДД выявили в Абхазии за первую неделю нового года

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. В период с 1 по 6 января сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 1150 протоколов за нарушение правил дорожного движения. Данные... 08.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. В период с 1 по 6 января сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 1150 протоколов за нарушение правил дорожного движения. Данные за каждый день приводятся на сайте МВД.Меньше всего нарушений на дорогах республики было выявлено 1 января – 123, больше всего – 6 января – 224. Согласно статистике, чаще всего нарушения фиксировались в Сухуме и Гагрском районе: от 20 до 40 в сутки, реже – в Ткуарчалском и Галском районах.Максимум постановлений по фактам выявления (фото- видеофиксация) нарушений скоростного режима было вручено 5 января – 39.Также, 4 января был выписан протокол гражданину Армении, временно проживающему в Гагре, за нарушение правил въезда в Абхазию либо режима пребывания (проживания) в республике. Он был подвергнут административному наказанию в виде штрафа на 4800 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/na-pososhok-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-dekabr--1037053843.html

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