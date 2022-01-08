https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/eks-glava-komiteta-natsbezopasnosti-kazakhstana-zaderzhan-po-podozreniyu-v-gosizmene-1037068859.html
Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Бывший председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, сообщило РИА... 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T13:10+0300
2022-01-08T13:10+0300
2022-01-08T19:02+0300
в мире
новости
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/08/1037068832_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_5d68f6031e7cd074d6f623a05daa574c.jpg
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Бывший председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, сообщило РИА Новости со ссылкой на КНБ.Шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности было "начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Накануне экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявлял, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".Масимов занимал пост руководителя КНБ более пяти лет - он возглавил комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента.Председатель комитета национальной безопасности Казахстана непосредственно подчиняется и подотчетен президенту.Массовые акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки в Казахстане. На всей территории республики ввели режим ЧП. Президент отправил правительство в отставку, а сам возглавил Совбез, цены были снижены, однако беспорядки не утихли. В стране была начата контртеррористическая операция, в столкновениях пострадали около тысячи человек, 18 сотрудников силовых структур Казахстана погибли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/summa-uscherba-ot-besporyadkov-v-kazakhstane-prevysila-202-milliona-dollarov-1037062475.html
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/08/1037068832_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_edb377233770a390fea525ab8dc30d41.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, казахстан
СУХУМ, 8 янв - Sputnik.
Бывший председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, сообщило РИА Новости
со ссылкой на КНБ.
Шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности было "начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан".
"В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица", - говорится в сообщении.
Накануне экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявлял, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".
Масимов занимал пост руководителя КНБ более пяти лет - он возглавил комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента.
Председатель комитета национальной безопасности Казахстана непосредственно подчиняется и подотчетен президенту.
Массовые акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки в Казахстане. На всей территории республики ввели режим ЧП. Президент отправил правительство в отставку, а сам возглавил Совбез, цены были снижены, однако беспорядки не утихли. В стране была начата контртеррористическая операция, в столкновениях пострадали около тысячи человек, 18 сотрудников силовых структур Казахстана погибли.