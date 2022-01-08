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Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене

Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Бывший председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, сообщило РИА... 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T13:10+0300

2022-01-08T13:10+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Бывший председатель комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, сообщило РИА Новости со ссылкой на КНБ.Шестого января текущего года Комитетом национальной безопасности было "начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Накануне экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявлял, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей. Он охарактеризовал происходящее как попытку госпереворота и вооруженного мятежа, а ее масштаб говорит, что "без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить".Масимов занимал пост руководителя КНБ более пяти лет - он возглавил комитет в сентябре 2016 года. До этого он дважды возглавлял правительство страны, работал руководителем администрации президента.Председатель комитета национальной безопасности Казахстана непосредственно подчиняется и подотчетен президенту.Массовые акции протеста, вызванные ростом цен на сжиженный газ, переросли в беспорядки в Казахстане. На всей территории республики ввели режим ЧП. Президент отправил правительство в отставку, а сам возглавил Совбез, цены были снижены, однако беспорядки не утихли. В стране была начата контртеррористическая операция, в столкновениях пострадали около тысячи человек, 18 сотрудников силовых структур Казахстана погибли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/summa-uscherba-ot-besporyadkov-v-kazakhstane-prevysila-202-milliona-dollarov-1037062475.html

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