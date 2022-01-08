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Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 200 миллионов долларов

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 200 миллионов долларов

Больше всего от погромов пострадал Алма-Аты, на которой приходится 99% всего причиненного ущерба. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T08:45+0300

2022-01-08T08:45+0300

2022-01-08T09:05+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру субботы возросла до 202 миллионов долларов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен"."По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 8 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 88,1 миллиарда тенге (в Алматы - 86,8 миллиарда тенге)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в десяти областях республики выявлено около 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект, в том числе в Алма-Ате - 856 субъектов и 1027 объектов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/mirotvortsy-iz-belarusi-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-pribyli-v-kazakhstan-1037054476.html

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