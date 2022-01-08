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Путин поддержал инициативу проведения онлайн-саммита ОДКБ
Путин поддержал инициативу проведения онлайн-саммита ОДКБ
Белоруссия и Армения подтвердили намерение участвовать в видеоконференции ОДКБ. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T15:29+0300
2022-01-08T16:02+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Кремля.Состоялся продолжительный разговор, в ходе которого Токаев подробно рассказал Путину об обстановке в республике.Он также поблагодарил собеседника за поддержку по линии Организации Договора о коллективной безопасности и предложил провести онлайн-саммит ОДКБ. Путин инициативу поддержал.Точная дата переговоров пока не известна.Путин также провел разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Оба они подтвердили намерение участвовать в саммите.С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана была начата контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры. Шестого января 2022 года на основании обращения президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/bzhaniya-podderzhivaem-stremlenie-zakonnogo-rukovodstva-kazakhstana-vosstanovit-pravoporyadok-1037064544.html
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в мире, новости, казахстан, россия, владимир путин

Путин поддержал инициативу проведения онлайн-саммита ОДКБ

15:29 08.01.2022 (обновлено: 16:02 08.01.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с генеральным директором холдинга "Вертолеты России" А. Богинским
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с генеральным директором холдинга Вертолеты России А. Богинским - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Белоруссия и Армения подтвердили намерение участвовать в видеоконференции ОДКБ.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Кремля.
Состоялся продолжительный разговор, в ходе которого Токаев подробно рассказал Путину об обстановке в республике.
"Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации", - говорится в сообщении.
Он также поблагодарил собеседника за поддержку по линии Организации Договора о коллективной безопасности и предложил провести онлайн-саммит ОДКБ. Путин инициативу поддержал.
Точная дата переговоров пока не известна.
Путин также провел разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Оба они подтвердили намерение участвовать в саммите.
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С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана была начата контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры.

Шестого января 2022 года на основании обращения президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
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