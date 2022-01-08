https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/putin-podderzhal-initsiativu-provedeniya-onlayn-sammita-odkb-1037066731.html

Путин поддержал инициативу проведения онлайн-саммита ОДКБ

Путин поддержал инициативу проведения онлайн-саммита ОДКБ

Белоруссия и Армения подтвердили намерение участвовать в видеоконференции ОДКБ. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T15:29+0300

2022-01-08T15:29+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в субботу, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Кремля.Состоялся продолжительный разговор, в ходе которого Токаев подробно рассказал Путину об обстановке в республике.Он также поблагодарил собеседника за поддержку по линии Организации Договора о коллективной безопасности и предложил провести онлайн-саммит ОДКБ. Путин инициативу поддержал.Точная дата переговоров пока не известна.Путин также провел разговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Оба они подтвердили намерение участвовать в саммите.С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана была начата контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры. Шестого января 2022 года на основании обращения президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/bzhaniya-podderzhivaem-stremlenie-zakonnogo-rukovodstva-kazakhstana-vosstanovit-pravoporyadok-1037064544.html

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