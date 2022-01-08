Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/bzhaniya-podderzhivaem-stremlenie-zakonnogo-rukovodstva-kazakhstana-vosstanovit-pravoporyadok-1037064544.html
Бжания: поддерживаем стремление законного руководства Казахстана восстановить правопорядок
Бжания: поддерживаем стремление законного руководства Казахстана восстановить правопорядок
Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с ситуацией в Казахстане. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T11:34+0300
2022-01-08T11:42+0300
в абхазии
новости
протесты
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036966562_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_46425a59a95c17caa3747215401acc81.jpg
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Абхазия обеспокоена происходящим в Казахстане и поддерживает стремление руководства восстановить правопорядок, заявил президент Аслан Бжания. Текст заявления опубликован на официальном сайте главы государства. "Серьезно обеспокоены событиями, происходящими в Республике Казахстан в последние дни. Протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан", - говорится в заявлении Бжания.Президент Абхазии отметил, что за попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности Казахстана прослеживаются "характерные признаки внешнего вмешательства". Бжания напомнил: о том, что в радикальные акции вовлечены подготовленные и координируемые извне вооруженные формирования, говорил сам президент Казахстана Токаев, в связи с чем поручил провести контртеррористическую операцию. Он пожелал народу Казахстана скорейшего восстановления законности на всей территории государства, мира, благополучия и процветания.С начала 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана началась контртеррористическая операция, нацеленная на обеспечение безопасности мирных граждан, охрану жизненно важных объектов критической инфраструктуры. Шестого января 2022 года на основании обращения президента Республики Казахстан Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/summa-uscherba-ot-besporyadkov-v-kazakhstane-prevysila-202-milliona-dollarov-1037062475.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/prezident-kazakhstana-otdal-prikaz-otkryvat-ogon-po-terroristam-bez-preduprezhdeniya-1037050560.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-odkb-otsenili-sroki-prisutstviya-mirotvortsev-v-kazakhstane-1037047354.html
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036966562_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_702eaefbba1b616814565f62cd4a485f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, протесты, казахстан

Бжания: поддерживаем стремление законного руководства Казахстана восстановить правопорядок

11:34 08.01.2022 (обновлено: 11:42 08.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания на пресс-конференции
Аслан Бжания на пресс-конференции - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с ситуацией в Казахстане.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Абхазия обеспокоена происходящим в Казахстане и поддерживает стремление руководства восстановить правопорядок, заявил президент Аслан Бжания. Текст заявления опубликован на официальном сайте главы государства.
"Серьезно обеспокоены событиями, происходящими в Республике Казахстан в последние дни. Протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан", - говорится в заявлении Бжания.
Акция протеста в Алма-Аты - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2022
Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 200 миллионов долларов
08:45
Президент Абхазии отметил, что за попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности Казахстана прослеживаются "характерные признаки внешнего вмешательства". Бжания напомнил: о том, что в радикальные акции вовлечены подготовленные и координируемые извне вооруженные формирования, говорил сам президент Казахстана Токаев, в связи с чем поручил провести контртеррористическую операцию.

"Поддерживаем стремление законного руководства Республики Казахстан восстановить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны. Считаем неприемлемой практику незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нацеленного на дестабилизацию общественно-политической ситуации и последующий вооруженный захват власти, контролируемыми извне группировками", - сказал Бжания.

Он пожелал народу Казахстана скорейшего восстановления законности на всей территории государства, мира, благополучия и процветания.
Ситуация в Казахстане на фоне протестов - Sputnik Абхазия, 1920, 07.01.2022
Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
Вчера, 12:25
С начала 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана началась контртеррористическая операция, нацеленная на обеспечение безопасности мирных граждан, охрану жизненно важных объектов критической инфраструктуры.

Шестого января 2022 года на основании обращения президента Республики Казахстан Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
В ОДКБ оценили сроки присутствия миротворцев в Казахстане
6 января, 22:23
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:22Политолог о ситуации в Казахстане: роль Запада, как организатора, практически исключается
11:34Бжания: поддерживаем стремление законного руководства Казахстана восстановить правопорядок
10:39Гицба о пандемии: уход в виртуальную реальность для оперного певца – это конец
10:15Врач Роспотребнадзора: изменения вкуса и запаха при "омикроне" бывают редко
09:30Запад винит в казахстанском кризисе Россию
08:45Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 200 миллионов долларов
00:13Автомобиль перевернулся и загорелся в Сухуме
ВчераОпыт и удовольствие: итоги зимней школы "Учитель года" подвели в Сухуме
ВчераМиротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан
ВчераЭксперт рассказал, каким будет курс рубля после праздников
Вчера"На посошок": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь
ВчераФонтан в виде корабля установили в парке Нового Афона
ВчераЛучшие люди России верят в казахстанских последователей ИГИЛ*
ВчераТри тысячи тонн муки направили в Абхазию власти Краснодарского края
ВчераБогослов: очень важно встретить Рождество с покаянием, а не с пирогами
ВчераУтраты 2021 года: с кем простилась Абхазия
ВчераКосачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
ВчераПрезидент Казахстана отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
ВчераПравославная верующая Капба о Рождестве Христовом: дает силы, терпение, прощение
ВчераГинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса