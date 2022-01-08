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Бжания: поддерживаем стремление законного руководства Казахстана восстановить правопорядок
Бжания: поддерживаем стремление законного руководства Казахстана восстановить правопорядок
Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с ситуацией в Казахстане. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T11:34+0300
2022-01-08T11:34+0300
2022-01-08T11:42+0300
в абхазии
новости
протесты
казахстан
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Абхазия обеспокоена происходящим в Казахстане и поддерживает стремление руководства восстановить правопорядок, заявил президент Аслан Бжания. Текст заявления опубликован на официальном сайте главы государства. "Серьезно обеспокоены событиями, происходящими в Республике Казахстан в последние дни. Протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан", - говорится в заявлении Бжания.Президент Абхазии отметил, что за попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности Казахстана прослеживаются "характерные признаки внешнего вмешательства". Бжания напомнил: о том, что в радикальные акции вовлечены подготовленные и координируемые извне вооруженные формирования, говорил сам президент Казахстана Токаев, в связи с чем поручил провести контртеррористическую операцию. Он пожелал народу Казахстана скорейшего восстановления законности на всей территории государства, мира, благополучия и процветания.С начала 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана началась контртеррористическая операция, нацеленная на обеспечение безопасности мирных граждан, охрану жизненно важных объектов критической инфраструктуры. Шестого января 2022 года на основании обращения президента Республики Казахстан Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/summa-uscherba-ot-besporyadkov-v-kazakhstane-prevysila-202-milliona-dollarov-1037062475.html
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новости, протесты, казахстан
Бжания: поддерживаем стремление законного руководства Казахстана восстановить правопорядок
11:34 08.01.2022 (обновлено: 11:42 08.01.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с ситуацией в Казахстане.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik.
Абхазия обеспокоена происходящим в Казахстане и поддерживает стремление руководства восстановить правопорядок, заявил президент Аслан Бжания. Текст заявления опубликован
на официальном сайте главы государства.
"Серьезно обеспокоены событиями, происходящими в Республике Казахстан в последние дни. Протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан", - говорится в заявлении Бжания.
Президент Абхазии отметил, что за попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности Казахстана прослеживаются "характерные признаки внешнего вмешательства". Бжания напомнил: о том, что в радикальные акции вовлечены подготовленные и координируемые извне вооруженные формирования, говорил сам президент Казахстана Токаев, в связи с чем поручил провести контртеррористическую операцию.
"Поддерживаем стремление законного руководства Республики Казахстан восстановить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны. Считаем неприемлемой практику незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нацеленного на дестабилизацию общественно-политической ситуации и последующий вооруженный захват власти, контролируемыми извне группировками", - сказал Бжания.
Он пожелал народу Казахстана скорейшего восстановления законности на всей территории государства, мира, благополучия и процветания.
С начала 2022 года в Казахстане начались акции протеста против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана началась контртеррористическая операция, нацеленная на обеспечение безопасности мирных граждан, охрану жизненно важных объектов критической инфраструктуры.
Шестого января 2022 года на основании обращения президента Республики Казахстан Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.