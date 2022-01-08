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Врач назвала головную боль одним из самых частых симптомов "омикрона"
Врач назвала головную боль одним из самых частых симптомов "омикрона"
Британский доктор призвала обновить список симптомов, встречающихся при коронавирусе, чтобы сдержать его распространение. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T14:22+0300
2022-01-08T14:22+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Симптомы омикрон-штамма COVID-19 в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания признаков заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс. Ее слова приводятся изданием Daily Express.Специалист отметила, что болезнь у зараженных новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в легкой форме, однако высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения. Для сдерживания распространения "омикрона" власти должны учитывать еще три симптома, которые часто встречаются и при простуде, считает медик.Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру. В конце декабря сообщалось, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, среди них есть и не завозные случаи заражения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/vrach-rospotrebnadzora-izmeneniya-vkusa-i-zapakha-pri-omikrone-byvayut-redko-1037063592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Врач назвала головную боль одним из самых частых симптомов "омикрона"
Британский доктор призвала обновить список симптомов, встречающихся при коронавирусе, чтобы сдержать его распространение.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik.
Симптомы омикрон-штамма COVID-19 в 75 процентах случаев схожи с типичными проявлениями простуды, заявила одна из разработчиков британского приложения для отслеживания признаков заражения коронавирусом ZOE Covid Study доктор Клэр Стивс. Ее слова приводятся изданием Daily Express
.
Специалист отметила, что болезнь у зараженных новым вариантом SARS-CoV-2 в основном проходит в легкой форме, однако высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения. Для сдерживания распространения "омикрона" власти должны учитывать еще три симптома, которые часто встречаются и при простуде, считает медик.
"Тот факт, что при 75 процентов новых случаев COVID-19 симптомы схожи с простудными, а классические симптомы встречаются гораздо реже, означает, что рекомендации властей нужно срочно обновить. <...> Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее", - отметила доктор.
Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру. В конце декабря сообщалось, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, среди них есть и не завозные случаи заражения.