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Врач Роспотребнадзора: изменения вкуса и запаха при "омикроне" бывают редко
Врач Роспотребнадзора: изменения вкуса и запаха при "омикроне" бывают редко
Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" регистрируются редко, об этом в интервью РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, среди них есть и не завозные случаи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/uchenyy-nazval-sistemu-organizma-bolshe-vsego-stradayuschuyu-iz-za-omikrona-1037034079.html
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Врач Роспотребнадзора: изменения вкуса и запаха при "омикроне" бывают редко

10:15 08.01.2022
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© Sputnik / Евгений Биятов
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Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" регистрируются редко, об этом в интервью РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"В случаях заражения вариантом "омикрон" характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко", - сказала она.
В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, среди них есть и не завозные случаи.
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