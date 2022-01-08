https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/vrach-rospotrebnadzora-izmeneniya-vkusa-i-zapakha-pri-omikrone-byvayut-redko-1037063592.html

Врач Роспотребнадзора: изменения вкуса и запаха при "омикроне" бывают редко

Врач Роспотребнадзора: изменения вкуса и запаха при "омикроне" бывают редко

Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР, а затем быстро распространился по миру. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T10:15+0300

2022-01-08T10:15+0300

2022-01-08T10:15+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса "омикрон" регистрируются редко, об этом в интервью РИА Новости заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России "омикрон" выявлен уже более чем у 100 человек, среди них есть и не завозные случаи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/uchenyy-nazval-sistemu-organizma-bolshe-vsego-stradayuschuyu-iz-za-omikrona-1037034079.html

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в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19