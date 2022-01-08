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Запланированные рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный срок
Запланированные рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный срок
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Рейсы, которые были запланированы в январе 2022 года из Сочи в Казахстан отменены, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора... 08.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Рейсы, которые были запланированы в январе 2022 года из Сочи в Казахстан отменены, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора аэропортов Краснодарского края "Аэродинамика".Ранее пресс-служба сочинского аэропорта объявляла об открытии новых прямых направлений авиакомпании Nordwind из курорта в Нур-Султан и Алма-Ату. Первый рейс должен был состояться 15 января, а следующий - 19.С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана была начата контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры. Шестого января 2022 года на основании обращения президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
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Запланированные рейсы из Сочи в Казахстан отменены на неопределенный срок
13:35 08.01.2022 (обновлено: 16:00 08.01.2022) СУХУМ, 8 ноя - Sputnik.
Рейсы, которые были запланированы в январе 2022 года из Сочи в Казахстан отменены, сообщает РИА Новости
со ссылкой на оператора аэропортов Краснодарского края "Аэродинамика".
Ранее пресс-служба сочинского аэропорта объявляла об открытии новых прямых направлений авиакомпании Nordwind из курорта в Нур-Султан и Алма-Ату. Первый рейс должен был состояться 15 января, а следующий - 19.
"В связи со сложной ситуацией в Казахстане, по информации авиаперевозчика планируемые в январе рейсы из Сочи отменены. О начале полетов будет сообщено дополнительно", - сказал собеседник агентства.
С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана была начата контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры.
Шестого января 2022 года на основании обращения президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.