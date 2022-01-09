https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/delegatsiya-rossii-pribyla-v-zhenevu-na-peregovory-s-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-1037073398.html

Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности

Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности... 09.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Отмечается, что в воскресенье вечером запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это "предварительные" переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/lavrov-rossiya-primet-mery-esli-ssha-ne-otvetyat-na-ideyu-o-garantiyakh-bezopasnosti-1036990239.html

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