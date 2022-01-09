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Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности
Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности... 09.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-09T13:51+0300
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Отмечается, что в воскресенье вечером запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это "предварительные" переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211231/lavrov-rossiya-primet-mery-esli-ssha-ne-otvetyat-na-ideyu-o-garantiyakh-bezopasnosti-1036990239.html
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Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности
13:51 09.01.2022 (обновлено: 13:54 09.01.2022) СУХУМ, 9 янв - Sputnik.
Российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в российско-американских переговорах по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости
со ссылкой на МИД РФ.
Делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Отмечается, что в воскресенье вечером запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это "предварительные" переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.
Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
После консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.