https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/putin-primet-uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-1037080115.html

Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Сессия пройдет 10 января в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Массовые протесты в Казахстане начались со 2 января 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.На фоне волнений президент Казахстана Токаев попросил союзников по ОДКБ о военной помощи, те направили в республику коллективные миротворческие силы. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/videokonferentsiya-liderov-stran-odkb-zaplanirovana-na-ponedelnik-1037072278.html

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