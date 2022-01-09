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Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Сессия пройдет 10 января в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-09T22:05+0300
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Массовые протесты в Казахстане начались со 2 января 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.На фоне волнений президент Казахстана Токаев попросил союзников по ОДКБ о военной помощи, те направили в республику коллективные миротворческие силы. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/videokonferentsiya-liderov-stran-odkb-zaplanirovana-na-ponedelnik-1037072278.html
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Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
22:05 09.01.2022 (обновлено: 22:12 09.01.2022)
Сессия пройдет 10 января в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения.
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 10 января примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"10 января 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности... На сессии будет обсужден вопрос "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались со 2 января 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
На фоне волнений президент Казахстана Токаев попросил союзников по ОДКБ о военной помощи, те направили в республику коллективные миротворческие силы. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.