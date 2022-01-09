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В Алма-Ате задержали около ста террористов и мародеров за ночь
В Алма-Ате задержали около ста террористов и мародеров за ночь
От бандитских группировок в Алма-Ате ранее были зачищены резиденция президента, мэрия города, площадь Республики и ряд микрорайонов. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В Алма-Ате за минувшую ночь задержали чуть менее ста террористов и мародеров, сообщает Sputnik Казахстан. Отмечается, что у них изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему. По данным властей города, в Алма-Ате задержано по меньшей мере 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Сейчас обстановка относительно спокойная.С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана была начата контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры. Шестого января 2022 года на основании обращения президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/rossiyskim-turistam-pomogli-vybratsya-iz-kazakhstana-1037070959.html
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в мире, новости, казахстан

В Алма-Ате задержали около ста террористов и мародеров за ночь

09:55 09.01.2022 (обновлено: 10:13 09.01.2022)
© Sputnik / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСитуация в городах Казахстана во время ЧП
Ситуация в городах Казахстана во время ЧП - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Василий Крестьянинов
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От бандитских группировок в Алма-Ате ранее были зачищены резиденция президента, мэрия города, площадь Республики и ряд микрорайонов.
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В Алма-Ате за минувшую ночь задержали чуть менее ста террористов и мародеров, сообщает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что у них изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему.
По данным властей города, в Алма-Ате задержано по меньшей мере 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Сейчас обстановка относительно спокойная.
С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. По поручению президента Казахстана была начата контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры.

Шестого января 2022 года на основании обращения президента Казахстана Совет коллективной безопасности ОДКБ принял совместное решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный период времени с целью стабилизации ситуации в стране.
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