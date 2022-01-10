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Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38444 человека. Зарегистрировано 563 летальных случая. Выздоровели 31667... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T23:10+0300
2022-01-10T23:10+0300
2022-01-10T23:16+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 137 человек из 585 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
23:10 10.01.2022 (обновлено: 23:16 10.01.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38444 человека. Зарегистрировано 563 летальных случая. Выздоровели 31667 человек.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 137 человек из 585 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.