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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/bolee-130-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037091418.html
Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38444 человека. Зарегистрировано 563 летальных случая. Выздоровели 31667... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T23:10+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 137 человек из 585 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

23:10 10.01.2022 (обновлено: 23:16 10.01.2022)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТестирование на антитела к коронавирусу
Тестирование на антитела к коронавирусу - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Денис Абрамов
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38444 человека. Зарегистрировано 563 летальных случая. Выздоровели 31667 человек.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 137 человек из 585 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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