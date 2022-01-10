https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/bolee-130-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037091418.html

Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38444 человека. Зарегистрировано 563 летальных случая. Выздоровели 31667... 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T23:10+0300

2022-01-10T23:10+0300

2022-01-10T23:16+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 137 человек из 585 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19