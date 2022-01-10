https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/chempionat-evropy-po-futbolu-pod-egidoy-conifa-sostoitsya-v-nitstse-1037088625.html

Чемпионат Европы по футболу под эгидой ConIFA состоится в Ницце

Чемпионат Европы по футболу под эгидой ConIFA состоится в Ницце

Турнир должен был состояться в июне прошлого года во Франции в городе Ницца, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T17:20+0300

2022-01-10T17:20+0300

2022-01-10T17:20+0300

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) сообщает, что Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце, рассказали Sputnik в Федерации футбола Абхазии."Наша задача – готовиться к этому турниру, у нас хорошая молодая команда, которая будет стараться показывать хороший футбол. Задача Федерации футбола заключается в том, чтобы наши спортсмены имели игровую практику, чтобы они играли в футбол 7-8 месяцев в году. При таких условиях главному тренеру команды будет легче подготовить футболистов к турниру", - сказал президент Федерации футбола Таращ Хагба.Завершив очередной футбольный сезон, в данное время игроки отдыхают, после начала нового чемпионата у главного тренера сборной будет возможность определить состав, который будет участвовать в чемпионате Европы ConIFA, подчеркнул он.Чемпионат Европы по футболу ConIFA-2021 должен был состояться в июне прошлого года во Франции в городе Ницца с участием сборной Абхазии, однако его отменили из-за коронавирусных ограничений.ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA. С недавних пор запущено еще одно направление – проведение чемпионата на Африканском континенте.Национальная сборная Абхазии завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA, который проходил в Нагорном Карабахе в 2019 году.В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210528/Pyat-let-chempionstvu-pobeda-Abkhazii-na-Chempionate-mira-po-futbolu-ConIFA-2016-1032358897.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210923/Chempionat-ConIFA-Afrika-proydet-v-Zanzibare-1033266667.html

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