https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/emkuzhev-ob-izgotovlenii-abkhazskogo-luka-lyubimoe-delo--1037084310.html

Емкуж об изготовлении абхазского лука: любимое дело

Емкуж об изготовлении абхазского лука: любимое дело

Как проходит процесс изготовления лука, в чем особенность абхазского, и о развитии лучного дела на Кавказе, в эфире радио Sputnik рассказал, мастер Арсен... 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T16:50+0300

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Емкужев об изготовлении абхазского лука: любимое дело Емкужев об изготовлении абхазского лука: любимое дело

Мастер по изготовлению лука из Кабардино-Балкарии Арсен Емкуж в 2013 году увлекся стрельбой, уже в 2015 году захотелось его сделать самому. Сам он на тот момент был кадастровым инженером, а изготовление лука, это то, что пришло неожиданно, сказал Емкуж в интервью радио Sputnik."Увлечение лучным делом привело меня и ко знакомству с лучниками из Абхазии, у нас сложились очень дружеские и братские отношения", - подчеркнул мастер в беседе на радио.Арсен Емкуж рассказал об идеи создания абхазского лука из современных материалов, а также о самом процессе."Идея - Батала Джапуа (ред. – абхазский художник, лучник). Он сам изготовил по старым традициям абхазский лук, и попросил меня сделать его из доступных материалов. Длилось это пару лет, от идеи, до удачных первых экземпляров. Если рассказывать о том, как Батал сделал, из натуральных материалов, то это в лукостроении считается пиком мастерства, двигаться дальше некуда, а этому мне еще предстоит учиться у Батала", - отметил Емкуж.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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