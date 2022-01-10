https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/politolog-dal-prognoz-povedeniyu-talibov-v-2022-godu-v-prigranichnykh-s-afganistanom-stranakh-1037076061.html
Политолог дал прогноз поведению талибов в 2022 году в приграничных с Афганистаном странах
Политолог дал прогноз поведению талибов в 2022 году в приграничных с Афганистаном странах
Российский политолог Сергей Михеев в эфире Sputnik сделал прогноз на 2022 год, в частности, он рассказал, как себя могут повести талибы и американцы в... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T12:40+0300
2022-01-10T12:40+0300
2022-01-10T12:45+0300
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Политолог дал прогноз поведению талибов в 2022 году в приграничных с Афганистаном странах
Политолог дал прогноз поведению талибов в 2022 году в приграничных с Афганистаном странах
"Талибы и дальше будут удерживать власть, так что нам придется иметь с ними дело", –сказал политолог Сергей Михеев на youtube-канале Sputnik. Он ответил и на другие вопросы ведущей Маши Крузе. Она спросила у Михеева, будут ли американцы пытаться организовать свою инфраструктуру в приграничных с Афганистаном странах. А еще узнала, какие государства могут присоединиться к интеграционным процессам вокруг России и есть ли шанс, что ЛНР и ДНР признают.Подробности в аудиофайле.
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подкасты, аудио
Политолог дал прогноз поведению талибов в 2022 году в приграничных с Афганистаном странах
12:40 10.01.2022 (обновлено: 12:45 10.01.2022)
Российский политолог Сергей Михеев в эфире Sputnik сделал прогноз на 2022 год, в частности, он рассказал, как себя могут повести талибы и американцы в приграничных с Афганистаном странах.
"Талибы и дальше будут удерживать власть, так что нам придется иметь с ними дело", –сказал политолог Сергей Михеев на youtube-канале Sputnik
. Он ответил и на другие вопросы ведущей Маши Крузе. Она спросила у Михеева, будут ли американцы пытаться организовать свою инфраструктуру в приграничных с Афганистаном странах. А еще узнала, какие государства могут присоединиться к интеграционным процессам вокруг России и есть ли шанс, что ЛНР и ДНР признают.
Подробности в аудиофайле.