https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/v-abkhazii-vyyavili-80-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-1037080588.html

В Абхазии выявили еще 80 случаев коронавируса, двое скончались

В Абхазии выявили еще 80 случаев коронавируса, двое скончались

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 80 человек из протестированных 419, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавирусной... 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T03:55+0300

2022-01-10T03:55+0300

2022-01-10T04:44+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 80 человек из протестированных 419, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекцией. Отмечается, что в Гудаутском ковидном госпитале за два дня скончались два пациента: женщина 92 и мужчина 44 лет. Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 71 пациент с коронавирусом, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 20, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии достигло 38307. Выздоровели 31303 человека, 563 спасти не удалось.

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новости