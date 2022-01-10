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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/v-abkhazii-vyyavili-80-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-1037080588.html
В Абхазии выявили еще 80 случаев коронавируса, двое скончались
В Абхазии выявили еще 80 случаев коронавируса, двое скончались
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 80 человек из протестированных 419, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавирусной... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T03:55+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 80 человек из протестированных 419, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекцией. Отмечается, что в Гудаутском ковидном госпитале за два дня скончались два пациента: женщина 92 и мужчина 44 лет. Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 71 пациент с коронавирусом, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 20, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии достигло 38307. Выздоровели 31303 человека, 563 спасти не удалось.
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В Абхазии выявили еще 80 случаев коронавируса, двое скончались

03:55 10.01.2022 (обновлено: 04:44 10.01.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице
Лечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Диагноз COVID-19 подтвердился у 80 человек из протестированных 419, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что в Гудаутском ковидном госпитале за два дня скончались два пациента: женщина 92 и мужчина 44 лет.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 71 пациент с коронавирусом, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ – 20, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии достигло 38307. Выздоровели 31303 человека, 563 спасти не удалось.
В Абхазии
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