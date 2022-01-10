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Встреча Генпрокурора Абхазии с российским коллегой состоится в Москве
Встреча Генпрокурора Абхазии с российским коллегой состоится в Москве
Делегация Абхазии во главе с Генпрокурором Адгуром Агрба примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию со дня образования прокуратуры... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба встретится со своим российским коллегой Игорем Красновым в Москве, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Уточняется, что в рамках программы пребывания иностранных делегаций в Москве, помимо участия в торжественных мероприятиях, предусмотрена встреча глав делегаций с Генпрокурором России Игорем Красновым.Кроме того, на 12 января намечена встреча руководства российской Генпрокуратуры и глав иностранных делегаций, в том числе абхазской, с президентом Владимиром Путиным.
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Встреча Генпрокурора Абхазии с российским коллегой состоится в Москве

13:52 10.01.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукАдгур Агрба
Адгур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Делегация Абхазии во главе с Генпрокурором Адгуром Агрба примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию со дня образования прокуратуры России.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба встретится со своим российским коллегой Игорем Красновым в Москве, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Делегация Генеральной прокуратуры Абхазии отбывает в Москву 11 января.
Уточняется, что в рамках программы пребывания иностранных делегаций в Москве, помимо участия в торжественных мероприятиях, предусмотрена встреча глав делегаций с Генпрокурором России Игорем Красновым.
Кроме того, на 12 января намечена встреча руководства российской Генпрокуратуры и глав иностранных делегаций, в том числе абхазской, с президентом Владимиром Путиным.
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