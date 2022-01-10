https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/za-osobye-zaslugi-vysshiy-orden-abkhazii-akhdz-apsha-uchredili-20-let-nazad-1037086592.html
За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад
За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад
Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T15:45+0300
2022-01-10T15:45+0300
2022-01-10T16:11+0300
в абхазии
общество
награды
государственные награды абхазии
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Двадцать лет назад, 10 января 2002 года, Парламент Абхазии учредил высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) имеющую три степени.Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам. Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.При получении более высокой степени ордена, более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны – медаль "За отвагу".
https://sputnik-abkhazia.ru/20190110/Gosudarstvennye-nagrady-Abkhazii-i-kak-ikh-pravilno-nosit-1026250847.html
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общество, награды, государственные награды абхазии
За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад
15:45 10.01.2022 (обновлено: 16:11 10.01.2022)
Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Двадцать лет назад, 10 января 2002 года, Парламент Абхазии учредил высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) имеющую три степени.
Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.
Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.
Первой степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:
Граждане Абхазии
Иностранные граждане
за исключительные заслуги перед Абхазией, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства
руководители дружественных Республике Абхазия государств не ниже уровня главы правительства и председателя парламента
за успешное проведение таких военных операций в масштабе всех Вооруженных Сил, в результате которых противник потерпел решающее поражение и был принужден к отступлению за пределы Абхазии
государственные, военные, общественные и политические деятели, внесшие особо выдающийся вклад в укрепление международного мира и стабильности, развитие демократии и дружественных отношений между народами
за особо выдающиеся достижения в области науки, культуры и искусства, получившие международное признание и прославившие Абхазию
деятели науки, культуры и искусства, творчество которых получило международное признание
Второй степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:
Граждане Абхазии
Иностранные граждане
за крупные успехи во внешней политике, способствовавшие повышению международного авторитета Абхазии, укреплению ее безопасности и защите национальных интересов
руководители дружественных Абхазии государств не ниже уровня министра
за крупные успехи, имеющие стратегическое значение, достигнутые в ходе боевых действий по защите Абхазии при командовании подразделениями не ниже уровня полка
государственные, военные, общественные и политические деятели, внесшие значительный вклад в развитие своих государств, способствовавшие укреплению мира и дружественных отношений между народами, проявившие полководческий талант при защите родины
за крупные успехи, способствовавшие значительному укреплению обороноспособности и повышению безопасности государства
представители науки, культуры и искусства, получившие всенародное признание в своих государствах
за крупные достижения, способствовавшие качественному улучшению экономической ситуации, повышению жизненного уровня и социальной защищенности граждан
за крупные достижения в области науки, культуры, искусства, получившие всенародное признание, способствовавшие повышению уровня и авторитета отечественных науки, культуры и искусства
Третьей степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:
Граждане Абхазии
Иностранные граждане
за проявленное мужество и значительные успехи, позволившие решить поставленные боевые задачи и способствовавшие изменению ситуации в пользу Вооруженных Сил Республики Абхазия, в ходе боевых действий по защите Абхазии при командовании подразделением не ниже уровня роты
за заслуги перед своими народами, соответствующие тем, которые определены статутом для граждан Абхазии
за большие заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности государства
за большие заслуги в области внешней политики, способствовавшие развитию дружественных отношений Абхазии с другими государствами
за большие заслуги в области организации деятельности различных отраслей экономики, способствовавшие значительному повышению их эффективности
за большие заслуги в развитии районов и городов Абхазии
за большие заслуги в области науки, культуры и искусства
за благотворительную и гуманитарную деятельность, способствовавшую улучшению положения различных групп населения, развитию образования, культуры и искусства
за большие заслуги в развитии спорта и победы, одержанные на международных соревнованиях
При получении более высокой степени ордена, более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.
В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны – медаль "За отвагу".