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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/za-osobye-zaslugi-vysshiy-orden-abkhazii-akhdz-apsha-uchredili-20-let-nazad-1037086592.html
За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад
За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад
Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T15:45+0300
2022-01-10T16:11+0300
в абхазии
общество
награды
государственные награды абхазии
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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Двадцать лет назад, 10 января 2002 года, Парламент Абхазии учредил высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) имеющую три степени.Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам. Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.При получении более высокой степени ордена, более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны – медаль "За отвагу".
https://sputnik-abkhazia.ru/20190110/Gosudarstvennye-nagrady-Abkhazii-i-kak-ikh-pravilno-nosit-1026250847.html
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общество, награды, государственные награды абхазии

За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад

15:45 10.01.2022 (обновлено: 16:11 10.01.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукОрден "Ахьдз-апша" III степени
Орден Ахьдз-апша III степени - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.
СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Двадцать лет назад, 10 января 2002 года, Парламент Абхазии учредил высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) имеющую три степени.
Как носить государственные награды Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2019
В Абхазии
Государственные награды Абхазии и как их правильно носить
10 января 2019, 18:12
Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам.
Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.
Первой степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:

Граждане Абхазии

Иностранные граждане

за исключительные заслуги перед Абхазией, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства

руководители дружественных Республике Абхазия государств не ниже уровня главы правительства и председателя парламента

за успешное проведение таких военных операций в масштабе всех Вооруженных Сил, в результате которых противник потерпел решающее поражение и был принужден к отступлению за пределы Абхазии

государственные, военные, общественные и политические деятели, внесшие особо выдающийся вклад в укрепление международного мира и стабильности, развитие демократии и дружественных отношений между народами

за особо выдающиеся достижения в области науки, культуры и искусства, получившие международное признание и прославившие Абхазию

деятели науки, культуры и искусства, творчество которых получило международное признание

Второй степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:

Граждане Абхазии

Иностранные граждане

за крупные успехи во внешней политике, способствовавшие повышению международного авторитета Абхазии, укреплению ее безопасности и защите национальных интересов

руководители дружественных Абхазии государств не ниже уровня министра

за крупные успехи, имеющие стратегическое значение, достигнутые в ходе боевых действий по защите Абхазии при командовании подразделениями не ниже уровня полка

государственные, военные, общественные и политические деятели, внесшие значительный вклад в развитие своих государств, способствовавшие укреплению мира и дружественных отношений между народами, проявившие полководческий талант при защите родины

за крупные успехи, способствовавшие значительному укреплению обороноспособности и повышению безопасности государства

представители науки, культуры и искусства, получившие всенародное признание в своих государствах

за крупные достижения, способствовавшие качественному улучшению экономической ситуации, повышению жизненного уровня и социальной защищенности граждан

за крупные достижения в области науки, культуры, искусства, получившие всенародное признание, способствовавшие повышению уровня и авторитета отечественных науки, культуры и искусства

Третьей степенью ордена "Ахьдз-Апша" награждаются:

Граждане Абхазии

Иностранные граждане

за проявленное мужество и значительные успехи, позволившие решить поставленные боевые задачи и способствовавшие изменению ситуации в пользу Вооруженных Сил Республики Абхазия, в ходе боевых действий по защите Абхазии при командовании подразделением не ниже уровня роты

за заслуги перед своими народами, соответствующие тем, которые определены статутом для граждан Абхазии

за большие заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности государства

за большие заслуги в области внешней политики, способствовавшие развитию дружественных отношений Абхазии с другими государствами

за большие заслуги в области организации деятельности различных отраслей экономики, способствовавшие значительному повышению их эффективности

за большие заслуги в развитии районов и городов Абхазии

за большие заслуги в области науки, культуры и искусства

за благотворительную и гуманитарную деятельность, способствовавшую улучшению положения различных групп населения, развитию образования, культуры и искусства

за большие заслуги в развитии спорта и победы, одержанные на международных соревнованиях

При получении более высокой степени ордена, более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.
Государственные награды Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2017
В Абхазии
Государственные награды Абхазии
4 декабря 2017, 12:44
В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны – медаль "За отвагу".
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