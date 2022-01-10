https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/za-osobye-zaslugi-vysshiy-orden-abkhazii-akhdz-apsha-uchredili-20-let-nazad-1037086592.html

За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад

За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад

Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T15:45+0300

2022-01-10T15:45+0300

2022-01-10T16:11+0300

в абхазии

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государственные награды абхазии

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СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Двадцать лет назад, 10 января 2002 года, Парламент Абхазии учредил высшую государственную награду Абхазии "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) имеющую три степени.Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте по государственным наградам. Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.При получении более высокой степени ордена, более низкая степень передается в Комиссию по наградам при президенте для последующего награждения, при этом рядом с номером гравируются восьмиконечные звездочки по количеству повторных награждений.В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "Ахьдз-Апша", далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны – медаль "За отвагу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20190110/Gosudarstvennye-nagrady-Abkhazii-i-kak-ikh-pravilno-nosit-1026250847.html

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общество, награды, государственные награды абхазии