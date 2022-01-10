Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/zhemchugov-o-borbe-s-covid-19-v-mire-vse-ponyali-chto-dlya-mikrobov-granitsy-fioletovo---1037088416.html
Жемчугов о борьбе с COVID-19 в мире: все поняли, что для микробов не существует границ
Жемчугов о борьбе с COVID-19 в мире: все поняли, что для микробов не существует границ
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik об основных причинах затянувшейся борьбы с... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T17:45+0300
2022-01-10T17:41+0300
радио
подкасты коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0a/1037088389_0:0:2072:1167_1920x0_80_0_0_25004e0c05bb765baa79664f4fc197c4.jpg
Жемчугов о борьбе с COVID-19: все поняли, что для микробов границы стран фиолетово
Жемчугов о борьбе с COVID-19: все поняли, что для микробов границы стран фиолетово
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Как сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич Жемчугов, эксперты анализируют причину затянувшегося процесса борьбы с COVID-19. Одной из причин является неготовность стран к борьбе с инфекциями. Он отметил, что инфекционисты не были в тренде и повсеместно сокращались расходы на борьбу с инфекциями."В России с 2018 года существует противочумная система, которая предупреждала серьезные инфекционные заболевания. А сейчас пришлось в пожарном порядке восстанавливать всю систему вакцинации, борьбу с эпидемией в мировом масштабе", - сказал Владислав Евгеньевич.Жемчугов отметил, что в результате сформировалась система борьбы, которая действительно работает. Границы стран — это не границы для микробов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0a/1037088389_314:0:1874:1170_1920x0_80_0_0_fe6d744b608fe8a601e6a162683f82c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты коронавирус, аудио

Жемчугов о борьбе с COVID-19 в мире: все поняли, что для микробов не существует границ

17:45 10.01.2022
Радио
Жемчугов о борьбе с COVID-19: все поняли, что для микробов границы стран фиолетово
Подписаться на
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik об основных причинах затянувшейся борьбы с коронавирусной инфекцией
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
Как сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич Жемчугов, эксперты анализируют причину затянувшегося процесса борьбы с COVID-19. Одной из причин является неготовность стран к борьбе с инфекциями. Он отметил, что инфекционисты не были в тренде и повсеместно сокращались расходы на борьбу с инфекциями.
"В России с 2018 года существует противочумная система, которая предупреждала серьезные инфекционные заболевания. А сейчас пришлось в пожарном порядке восстанавливать всю систему вакцинации, борьбу с эпидемией в мировом масштабе", - сказал Владислав Евгеньевич.
Жемчугов отметил, что в результате сформировалась система борьбы, которая действительно работает. Границы стран — это не границы для микробов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:25Сочи стал одним из самых дорогих туристических направлений для россиян в 2021 году
17:45Жемчугов о борьбе с COVID-19 в мире: все поняли, что для микробов не существует границ
17:20Чемпионат Европы по футболу под эгидой ConIFA состоится в Ницце
16:50Емкуж об изготовлении абхазского лука: любимое дело
16:30Самолеты Минобороны России доставили полторы тысячи россиян на родину из Казахстана
15:45За особые заслуги: высший орден Абхазии "Ахьдз-Апша" учредили 20 лет назад
14:56Генсек НАТО выразил уверенность в возможности ведения результативного диалога с Россией
13:52Встреча Генпрокурора Абхазии с российским коллегой состоится в Москве
13:35Обнаружено тело охотника, пропавшего в Сухумском районе
12:40Политолог дал прогноз поведению талибов в 2022 году в приграничных с Афганистаном странах
12:08Сухум вошел в топ-10 городов для отдыха мам с детьми в январе
11:15Путин: в Казахстане использовались майданные технологии
10:25"Дельтакрон": ученые выяснили, откуда взялся гибрид "дельты" и "омикрона"
09:35Новые способы повышения боевой эффективности отработают на учениях в ЮВО в Абхазии
08:45Число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек
03:55В Абхазии выявили еще 80 случаев коронавируса, двое скончались
ВчераПутин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
ВчераМодный фотограф сделал необычные портреты Кейт Миддлтон к ее юбилею
ВчераВременное отстранение Очамчырского главы и первый сухумец: Sputnik недели
ВчераВ бузине обнаружили источник антиоксидантов, защищающий от инфекций