https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/zhemchugov-o-borbe-s-covid-19-v-mire-vse-ponyali-chto-dlya-mikrobov-granitsy-fioletovo---1037088416.html

Жемчугов о борьбе с COVID-19 в мире: все поняли, что для микробов не существует границ

Жемчугов о борьбе с COVID-19 в мире: все поняли, что для микробов не существует границ

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik об основных причинах затянувшейся борьбы с... 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T17:45+0300

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Жемчугов о борьбе с COVID-19: все поняли, что для микробов границы стран фиолетово Жемчугов о борьбе с COVID-19: все поняли, что для микробов границы стран фиолетово

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.Как сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич Жемчугов, эксперты анализируют причину затянувшегося процесса борьбы с COVID-19. Одной из причин является неготовность стран к борьбе с инфекциями. Он отметил, что инфекционисты не были в тренде и повсеместно сокращались расходы на борьбу с инфекциями."В России с 2018 года существует противочумная система, которая предупреждала серьезные инфекционные заболевания. А сейчас пришлось в пожарном порядке восстанавливать всю систему вакцинации, борьбу с эпидемией в мировом масштабе", - сказал Владислав Евгеньевич.Жемчугов отметил, что в результате сформировалась система борьбы, которая действительно работает. Границы стран — это не границы для микробов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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