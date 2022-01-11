https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/bolee-22-tysyach-turistov-posetili-ritsu-i-novoafonskuyu-pescheru-v-novogodnie-prazdniki-1037112210.html

Более 22 тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в новогодние праздники

Более 22 тысяч туристов посетили Рицу и Новоафонскую пещеру в новогодние праздники

Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера - наиболее популярные туристические места среди туристов, посещающих Абхазию как зимой, так и... 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T17:20+0300

2022-01-11T17:20+0300

2022-01-11T17:20+0300

в абхазии

экономика

отдых в абхазии

туристы

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

новоафонская пещера

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. За первые десять дней 2022 года Рицинский реликтовый национальный парк посетили 13 284 туриста, а Новоафонскую пещеру - 9 414 туристов, пишет агенство Апсныпресс со ссылкой на Минтуризма Абхазии. Ранее директор Рицинского парка Адамур Багателия сообщал Sputnik, что достопримечательность с 1 по 3 января посетили около девяти тысяч человек. По его словам, за аналогичный период прошлого года парк посетило практически такое же количество людей.Багателия отметил, что для въезда в парк спецслужбы регулярно расчищают дорогу от снега, трасса посыпается песком, проехать по дороге сможет даже легковой транспорт, оборудованный зимними шинами.Замдиректора Новафонской пещеры Ахра Пачалия рассказывал, что пещеру с 1 по 3 января посетили 3947 человек , в первые три дня 2021 года объект посетили 3260 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211230/ritsinskiy-park-i-novoafonskaya-peschera-peredadut-tkuarchalskomu-rayonu-po-10-mlnrub-1036973001.html

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

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экономика, отдых в абхазии, туристы, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, новоафонская пещера