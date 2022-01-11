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Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию значительно снизился по сравнению с прошлым сезоном
Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию значительно снизился по сравнению с прошлым сезоном
Цитрусовый сезон в Абхазии длится с октября по февраль. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T18:45+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 19 тысяч тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию в этом сезоне, в 2020-2021 годах экспорт составил 47,5 тысяч тонн, сообщили корреспонденту Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.Как отметили в ведомстве, это связано с низкой урожайностью.По данным Государственного таможенного комитета, в этом сезоне через абхазо-российскую границу перевезли также около 300 тонн свежих или сушеных апельсинов и около 535 тонн лимонов и лайма.Хурмы экспортировали более 1,1 тысяч тонн, а фейхоа - более 1,8 тысяч тонн. В этом сезоне из Абхазии в Россию вывезли также более 1,7 тысяч тонн лесного ореха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-bolee-15-tysyach-tonn-tsitrusovykh-1036886537.html
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абхазия, экспорт, мандарины, таможня

Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию значительно снизился по сравнению с прошлым сезоном

18:45 11.01.2022 (обновлено: 20:14 11.01.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Сбор мандаринов в Абхазии
Сбор мандаринов в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Цитрусовый сезон в Абхазии длится с октября по февраль.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Более 19 тысяч тонн мандаринов экспортировали из Абхазии в Россию в этом сезоне, в 2020-2021 годах экспорт составил 47,5 тысяч тонн, сообщили корреспонденту Sputnik в Государственном таможенном комитете Абхазии.
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Как отметили в ведомстве, это связано с низкой урожайностью.
По данным Государственного таможенного комитета, в этом сезоне через абхазо-российскую границу перевезли также около 300 тонн свежих или сушеных апельсинов и около 535 тонн лимонов и лайма.
Хурмы экспортировали более 1,1 тысяч тонн, а фейхоа - более 1,8 тысяч тонн. В этом сезоне из Абхазии в Россию вывезли также более 1,7 тысяч тонн лесного ореха.
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