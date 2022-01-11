Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/genprokuratura-abkhazii-doprosila-obvinyaemogo-po-delu-ob-ubiystve-yaponchika-1037108884.html
Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика
В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Вячеслава Иванькова... 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T13:25+0300
2022-01-11T14:13+0300
в абхазии
генеральная прокуратура рф
генеральная прокуратура абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_2a7a2021e1e8e04d46288b3821abaaeb.jpg
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии допросила Нугзара Папава, одного из обвиняемых по делу об убийстве Вячеслава Иванькова, материалы в полном объеме направлены в Генеральную прокуратуру России. Об этом говорится в ответе абхазской Генпрокуратуры на запрос Sputnik Абхазия. Двое граждан Республики Абхазия, Нугзар Папава и Астамур Бутба, заочно арестованы в Российской Федерации по делу об убийстве вора в законе Япончика.В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по этому делу.Кроме того, сообщается, что производится судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Папава в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Астамуру Бутба предъявлено обвинение по факту разбойного нападения на дополнительный офис "Амра-банка" в Сухуме 10 марта прошлого года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шадания, Джанашия, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба.По указанию Симония 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем были объявлены в международный розыск.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/sud-vynes-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-kriminalnogo-avtoriteta-yaponchika-1036711627.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210120/Genprokuratura-Abkhazii-poluchila-zapros-iz-Rossii-o-pomoschi-po-delu-Yaponchika-1031663425.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_cb827aa2e4b64e747151f5c04a8ef646.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
генеральная прокуратура рф, генеральная прокуратура абхазии

Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика

13:25 11.01.2022 (обновлено: 14:13 11.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Генеральная прокуратура Абхазии
Генеральная прокуратура Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии допросила Нугзара Папава, одного из обвиняемых по делу об убийстве Вячеслава Иванькова, материалы в полном объеме направлены в Генеральную прокуратуру России. Об этом говорится в ответе абхазской Генпрокуратуры на запрос Sputnik Абхазия.
Оглашение приговора по делу об убийстве В. Иванькова (Япончика) - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
13 декабря 2021, 19:45
Двое граждан Республики Абхазия, Нугзар Папава и Астамур Бутба, заочно арестованы в Российской Федерации по делу об убийстве вора в законе Япончика.
В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по этому делу.

"Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в рамках исполнения запроса произведен ряд следственных и процессуальных действий, в том числе допрос Папава Нугзара Зурабовича, исполненные материалы в полном объеме направлены адресату, в Генеральную прокуратуру РФ", – говорится в ответе Генпрокуратуры.

Кроме того, сообщается, что производится судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Папава в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Генеральная прокуратура республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2021
В Абхазии
Генпрокуратура Абхазии ответила на запрос из России по делу об убийстве Япончика
20 января 2021, 11:25
Астамуру Бутба предъявлено обвинение по факту разбойного нападения на дополнительный офис "Амра-банка" в Сухуме 10 марта прошлого года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шадания, Джанашия, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба.
По указанию Симония 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.
Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем были объявлены в международный розыск.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:25Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
15:50Заседание об избрании меры пресечения еще одному участнику протестов в Сухуме перенесено
15:25Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января
15:02МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение
14:40Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
14:15Сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся: военный эксперт Леонков
13:55Источник заявил, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
13:25Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика
12:54Панарин: Тони Блэр готовил для Назарбаева ливийский сценарий
12:53Трапш о причинах митингов в Абхазии: нет единого лидера и не готовы к внешнему управлению
12:25Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
12:00"Революция "орков": почему силы безопасности Казахстана "проспали" и что дальше
11:26Часть Сухума останется без воды в среду 12 января
10:35Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
10:07Хагба об участии Абхазии в ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят
09:42Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
09:15Взлет цен, битва за космос и китайцы: что грозит экономике в 2022-м
08:45Мясников назвал возможную причину возникновения новых штаммов коронавируса
ВчераБолее 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераРябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО