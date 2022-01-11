https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/genprokuratura-abkhazii-doprosila-obvinyaemogo-po-delu-ob-ubiystve-yaponchika-1037108884.html

Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика

В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Вячеслава Иванькова... 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T13:25+0300

2022-01-11T13:25+0300

2022-01-11T14:13+0300

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии допросила Нугзара Папава, одного из обвиняемых по делу об убийстве Вячеслава Иванькова, материалы в полном объеме направлены в Генеральную прокуратуру России. Об этом говорится в ответе абхазской Генпрокуратуры на запрос Sputnik Абхазия. Двое граждан Республики Абхазия, Нугзар Папава и Астамур Бутба, заочно арестованы в Российской Федерации по делу об убийстве вора в законе Япончика.В ноябре 2020 года Генеральная прокуратура Абхазии получила запрос от российских коллег о правовой помощи по этому делу.Кроме того, сообщается, что производится судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Папава в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Астамуру Бутба предъявлено обвинение по факту разбойного нападения на дополнительный офис "Амра-банка" в Сухуме 10 марта прошлого года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шадания, Джанашия, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба.По указанию Симония 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем были объявлены в международный розыск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/sud-vynes-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-kriminalnogo-avtoriteta-yaponchika-1036711627.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210120/Genprokuratura-Abkhazii-poluchila-zapros-iz-Rossii-o-pomoschi-po-delu-Yaponchika-1031663425.html

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генеральная прокуратура рф, генеральная прокуратура абхазии