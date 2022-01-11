https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/istochnik-zayavil-chto-na-vstreche-v-zheneve-rossiya-razzhevala-ssha-svoi-predlozheniya-1037109158.html
Источник заявил, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
Источник заявил, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T13:55+0300
2022-01-11T13:55+0300
2022-01-11T14:17+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. На встрече в Женеве Россия "разжевала" США предложения по безопасности, чтобы не было каких-то недопониманий, заявил РИА Новости источник в кругах, близких к переговорам.При этом он отметил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны. Однако США сохраняют твердолобую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО.Американские дипломаты пообещали доложить об итогах переговоров в Женеве руководству и предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/ryabkov-rossii-nuzhny-garantii-chto-ukraina-i-gruziya-nikogda-ne-stanut-chlenami-nato-1037091175.html
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Источник заявил, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
13:55 11.01.2022 (обновлено: 14:17 11.01.2022)
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
На встрече в Женеве Россия "разжевала" США предложения по безопасности, чтобы не было каких-то недопониманий, заявил РИА Новости
источник в кругах, близких к переговорам.
"На переговорах российская делегация "разжевала" наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло", – сказал источник.
При этом он отметил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны. Однако США сохраняют твердолобую позицию по Украине, не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО.
Американские дипломаты пообещали доложить об итогах переговоров в Женеве руководству и предоставить РФ ответ на предложения по безопасности в письменном виде на следующей неделе.
Источник РИА Новости также подчеркнул, что России и США есть прямой смысл договориться, иначе угрозы мировой безопасности возрастут.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.