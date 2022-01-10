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Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета... 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T20:49+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он подчеркнул, что России надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. "Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - добавил Рябков.Дипломат отметил, что у России и США есть принципиальные расхождения в подходах к вопросам безопасности, но это не мешает договариваться и искать приемлемое решение по другим вопросам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/gensek-nato-vyrazil-uverennost-v-vozmozhnosti-vedeniya-rezultativnogo-dialoga-s-rossiey--1037085433.html
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политика, мид рф, россия, нато, сша

Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО

20:49 10.01.2022
© Foto / Максим Блинов  / Перейти в фотобанкПресс-конференция шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова в МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова в МИА Россия сегодня - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
© Foto / Максим Блинов
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Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков журналистам.
Он подчеркнул, что России надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями.
Государственные флаги России и США. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.01.2022
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"Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России", - добавил Рябков.
Замглавы МИД России также заявил, что вопрос нерасширения НАТО - ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Однако, по его словам, прогресса на переговорах с США по теме нерасширения НАТО нет.
Дипломат отметил, что у России и США есть принципиальные расхождения в подходах к вопросам безопасности, но это не мешает договариваться и искать приемлемое решение по другим вопросам.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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