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МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение
МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение
Причиной штормового предупреждения является резкое ухудшение погоды с ночи 11 января до утра 14 января. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. МЧС Краснодарского края предупредило о возможности налипания мокрого снега на проводах и деревьях, гололеде, ухудшении видимости до 500-1000 метров, порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду.Синоптики из Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозируют сильные снегопады и обильные дожди, переходящие в мокрый снег в ночь с 11 на 12 января и до утра 14 января.С 18:00 11 января до 18:00 14 января в горах Сочи на высоте от 1500 метров существует опасность схода снежных лавин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/kvitsiniya-o-povedenii-v-gorakh-esli-zabludilsya-glavnoe---ne-panikovat--1036625172.html
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мчс рф, сочи, горы, штормовое предупреждение, краснодарский край

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение

15:02 11.01.2022 (обновлено: 16:12 11.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Поездка в село Псху
Поездка в село Псху - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Причиной штормового предупреждения является резкое ухудшение погоды с ночи 11 января до утра 14 января.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. МЧС Краснодарского края предупредило о возможности налипания мокрого снега на проводах и деревьях, гололеде, ухудшении видимости до 500-1000 метров, порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду.
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Синоптики из Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозируют сильные снегопады и обильные дожди, переходящие в мокрый снег в ночь с 11 на 12 января и до утра 14 января.
В горах и на горных перевалах прогнозируются сильный снег с ухудшением видимости до 300-1000 метров, резкое понижение температуры воздуха.
С 18:00 11 января до 18:00 14 января в горах Сочи на высоте от 1500 метров существует опасность схода снежных лавин.
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