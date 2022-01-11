https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/mchs-krasnodarskogo-kraya-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-po-silnym-osadkam-1037110225.html

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение

Причиной штормового предупреждения является резкое ухудшение погоды с ночи 11 января до утра 14 января. 11.01.2022, Sputnik Абхазия

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штормовое предупреждение

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. МЧС Краснодарского края предупредило о возможности налипания мокрого снега на проводах и деревьях, гололеде, ухудшении видимости до 500-1000 метров, порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду.Синоптики из Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозируют сильные снегопады и обильные дожди, переходящие в мокрый снег в ночь с 11 на 12 января и до утра 14 января.С 18:00 11 января до 18:00 14 января в горах Сочи на высоте от 1500 метров существует опасность схода снежных лавин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/kvitsiniya-o-povedenii-v-gorakh-esli-zabludilsya-glavnoe---ne-panikovat--1036625172.html

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мчс рф, сочи, горы, штормовое предупреждение, краснодарский край