https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/meteorologi-rasskazali-o-pogode-v-abkhazii-na-sleduyuschey-nedele-1037110808.html
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии с 11 по 17 января
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии с 11 по 17 января
С 11 по 17 января погода Черноморского побережья Абхазии будет неустойчива. Территория окажется в зоне влияния юго-восточной периферии северо-западного... 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T16:55+0300
2022-01-11T16:55+0300
2022-01-11T17:44+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии сообщает, что жителей Абхазии ожидает облачная с прояснениями погода, временами дождь, дождь со снегом, снег. Ожидается резкое понижение суточных температур воздуха. К концу недели местами ночью температура будет варьироваться от двух до четырех градусов мороза.Атмосферное давление нестабильное. Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью + 2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды будет колебаться от 11°С до 10°С. Волнение на море умеренное и значительное, 2- 5 баллов. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Метеорологи рассказали о погоде в Абхазии с 11 по 17 января
16:55 11.01.2022 (обновлено: 17:44 11.01.2022)
С 11 по 17 января погода Черноморского побережья Абхазии будет неустойчива. Территория окажется в зоне влияния юго-восточной периферии северо-западного антициклона и атмосферных фронтов высотного Североатлантического циклона с арктическими массами воздуха.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии сообщает, что жителей Абхазии ожидает облачная с прояснениями погода, временами дождь, дождь со снегом, снег.
Ожидается резкое понижение суточных температур воздуха.
К концу недели местами ночью температура будет варьироваться от двух до четырех градусов мороза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью + 2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды будет колебаться от 11°С до 10°С.
Волнение на море умеренное и значительное, 2- 5 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.