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Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки выявили в США, пишет Reuters.Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом. Отмечается, что реальное и окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.Согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.Всего по состоянию на 11 января в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тысяч заболевших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/myasnikov-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-vozniknoveniya-novykh-shtammov-koronavirusa-1037092326.html
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в мире, медицина, вакцинация, сша, мировая пандемия коронавируса covid-19

Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США

10:35 11.01.2022 (обновлено: 10:46 11.01.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 на базе перинатального центра ГКБ №67
Госпиталь COVID-19 на базе перинатального центра ГКБ №67 - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки выявили в США, пишет Reuters.
Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом.
Медицина - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
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Отмечается, что реальное и окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.
Согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.
Предыдущий рекорд был установлен также в Соединенных Штатах — в начале января в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки.
Всего по состоянию на 11 января в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тысяч заболевших.
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