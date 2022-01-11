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Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T10:35+0300
2022-01-11T10:35+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки выявили в США, пишет Reuters.Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом. Отмечается, что реальное и окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.Согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.Всего по состоянию на 11 января в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тысяч заболевших.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/myasnikov-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-vozniknoveniya-novykh-shtammov-koronavirusa-1037092326.html
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в мире, медицина, вакцинация, сша, мировая пандемия коронавируса covid-19
Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
10:35 11.01.2022 (обновлено: 10:46 11.01.2022)
По информации университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в США превысило 60 миллионов.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik.
Как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки выявили в США, пишет Reuters
.
Агентство подчеркивает, что эта цифра стала новым мировым рекордом.
Отмечается, что реальное и окончательное число заражений может быть еще больше, поскольку не все американские штаты успели опубликовать данные по заболеваемости.
Согласно статистике агентства, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.
Предыдущий рекорд был установлен также в Соединенных Штатах — в начале января в стране выявили более одного миллиона случаев за сутки.
Всего по состоянию на 11 января в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек, из этого числа скончались более 837 тысяч заболевших.