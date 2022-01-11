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Мясников назвал возможную причину возникновения новых штаммов коронавируса
Мясников назвал возможную причину возникновения новых штаммов коронавируса
Сейчас в большинстве стран мира наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон". 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T08:45+0300
2022-01-11T08:45+0300
2022-01-11T08:45+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Новые вариации коронавируса возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Мясников отметил, что вирус мутирует намного быстрее в организме таких людей."Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся", — подчеркнул Мясников.Медик считает, что людей с иммунодефицитом нужно прививать "тремя дозами и больше". Частота вакцинирования продиктована сравнительно низким эффектом прививки для таких пациентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/deltakron-uchenye-vyyasnili-otkuda-vzyalsya-gibrid-delty-i-omikrona-1037081461.html
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в мире, россия, медицина, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Мясников назвал возможную причину возникновения новых штаммов коронавируса
Сейчас в большинстве стран мира наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон".
СУХУМ, 11 янв - Sputnik
. Новые вариации коронавируса возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1"
врач и телеведущий Александр Мясников.
Мясников отметил, что вирус мутирует намного быстрее в организме таких людей.
"Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся", — подчеркнул Мясников.
Медик считает, что людей с иммунодефицитом нужно прививать "тремя дозами и больше". Частота вакцинирования продиктована сравнительно низким эффектом прививки для таких пациентов.