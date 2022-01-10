https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/deltakron-uchenye-vyyasnili-otkuda-vzyalsya-gibrid-delty-i-omikrona-1037081461.html

"Дельтакрон": ученые выяснили, откуда взялся гибрид "дельты" и "омикрона"

"Дельтакрон": ученые выяснили, откуда взялся гибрид "дельты" и "омикрона"

На Кипре обнаружили вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов. Об этом сообщили крупнейшие мировые СМИ. 10.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-10T10:25+0300

2022-01-10T10:25+0300

2022-01-10T10:25+0300

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Эксперты давно ждали какую-нибудь необычную рекомбинацию разных линий SARS-CoV-2, однако у ученых возникли сомнения в реальности "дельтакрона". Подробнее в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости. Кипрский гибридВ субботу, 8 января, профессор Леонтиос Кострикис, глава лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Университета Кипра, заявил, что в 25 образцах биоматериала, полученных у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, выявили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма.На Кипре геномы коронавируса секвенируют очень мало. В публичной базе данных GISAID за все время оттуда — лишь 765 образцов. В последние месяцы — ни одного, отмечает в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс. Хотя заболеваемость там растет с ноября.И вдруг 7 января в GISAID появились 24 (а не 25, как писали СМИ) кипрские последовательности из образцов, взятых 24 декабря. До этого в лаборатории Кострикиса не идентифицировали ни одного "омикрона", утверждает Прусс. Не исключено, что это ошибка секвенирования, загрязнение. "Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком", — заключает ученый.Зерна сомненияС ним согласны и другие специалисты. В частности, Том Пикок, генетик из Imperial College в Великобритании, один из открывателей "омикрона", указывает в твиттере, что кипрский "дельтакрон" — совершенно очевидно контаминация, поскольку последовательности не образуют кластер на эволюционном дереве.Он также обращает внимание на то, что все образцы "дельтакрона" — не связанные между собой разновидности "дельты". "Если это те самые 24 кипрских генома, то тут определенно контаминация", — делает вывод израильтянин.Сомневается в реальности "дельтакрона" и российский генетик Константин Северинов. В стриме на ютьюб-канале у Александра Плющева он поясняет, что такой результат может возникнуть при определенных технологиях секвенирования, при коинфекции или загрязнении. "Это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека", — говорит ученый.В ожидании составного мутанта и новой волныПрофессор Кострикис с коллегами настаивают на "дельтакроне", отмечает Bloomberg. Это следствие эволюционного отбора, утверждают они. Кроме того, геномы гибрида выявили в других странах, в частности в Израиле.Пока же в США и Европе "омикрон" стремительно вытесняет "дельту". Он более заразный, пробивает иммунную защиту, но, по предварительным оценкам, болезнь протекает легче. Ранее биоинформатик Владимир Щур из ВШЭ предположил, что в России "омикрон" станет заметным к концу января.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/gintsburg-nazval-uslovie-okonchaniya-pandemii-koronavirusa-1037049800.html

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