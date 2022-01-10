https://sputnik-abkhazia.ru/20220110/deltakron-uchenye-vyyasnili-otkuda-vzyalsya-gibrid-delty-i-omikrona-1037081461.html
"Дельтакрон": ученые выяснили, откуда взялся гибрид "дельты" и "омикрона"
"Дельтакрон": ученые выяснили, откуда взялся гибрид "дельты" и "омикрона"
На Кипре обнаружили вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов. Об этом сообщили крупнейшие мировые СМИ. 10.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-10T10:25+0300
2022-01-10T10:25+0300
2022-01-10T10:25+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Эксперты давно ждали какую-нибудь необычную рекомбинацию разных линий SARS-CoV-2, однако у ученых возникли сомнения в реальности "дельтакрона". Подробнее в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости. Кипрский гибридВ субботу, 8 января, профессор Леонтиос Кострикис, глава лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Университета Кипра, заявил, что в 25 образцах биоматериала, полученных у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, выявили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма.На Кипре геномы коронавируса секвенируют очень мало. В публичной базе данных GISAID за все время оттуда — лишь 765 образцов. В последние месяцы — ни одного, отмечает в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс. Хотя заболеваемость там растет с ноября.И вдруг 7 января в GISAID появились 24 (а не 25, как писали СМИ) кипрские последовательности из образцов, взятых 24 декабря. До этого в лаборатории Кострикиса не идентифицировали ни одного "омикрона", утверждает Прусс. Не исключено, что это ошибка секвенирования, загрязнение. "Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком", — заключает ученый.Зерна сомненияС ним согласны и другие специалисты. В частности, Том Пикок, генетик из Imperial College в Великобритании, один из открывателей "омикрона", указывает в твиттере, что кипрский "дельтакрон" — совершенно очевидно контаминация, поскольку последовательности не образуют кластер на эволюционном дереве.Он также обращает внимание на то, что все образцы "дельтакрона" — не связанные между собой разновидности "дельты". "Если это те самые 24 кипрских генома, то тут определенно контаминация", — делает вывод израильтянин.Сомневается в реальности "дельтакрона" и российский генетик Константин Северинов. В стриме на ютьюб-канале у Александра Плющева он поясняет, что такой результат может возникнуть при определенных технологиях секвенирования, при коинфекции или загрязнении. "Это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека", — говорит ученый.В ожидании составного мутанта и новой волныПрофессор Кострикис с коллегами настаивают на "дельтакроне", отмечает Bloomberg. Это следствие эволюционного отбора, утверждают они. Кроме того, геномы гибрида выявили в других странах, в частности в Израиле.Пока же в США и Европе "омикрон" стремительно вытесняет "дельту". Он более заразный, пробивает иммунную защиту, но, по предварительным оценкам, болезнь протекает легче. Ранее биоинформатик Владимир Щур из ВШЭ предположил, что в России "омикрон" станет заметным к концу января.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/vrach-nazvala-golovnuyu-bol-odnim-iz-samykh-chastykh-simptomov-omikrona-1037065866.html
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в мире, россия, ученые, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
"Дельтакрон": ученые выяснили, откуда взялся гибрид "дельты" и "омикрона"
На Кипре обнаружили вариант коронавируса, соединивший мутации дельта- и омикрон-штаммов. Об этом сообщили крупнейшие мировые СМИ.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik
. Эксперты давно ждали какую-нибудь необычную рекомбинацию разных линий SARS-CoV-2, однако у ученых возникли сомнения в реальности "дельтакрона". Подробнее в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.
Кипрский гибрид
В субботу, 8 января, профессор Леонтиос Кострикис, глава лаборатории биотехнологий и молекулярной вирусологии Университета Кипра, заявил, что в 25 образцах биоматериала, полученных у 11 госпитализированных и 14 амбулаторных пациентов с положительным тестом на COVID-19, выявили коронавирус с мутациями как дельта-, так и омикрон-штамма.
У гибрида геном "дельты" и порядка десяти изменений, присущих "омикрону", уточнил профессор. По его мнению, скорее всего, этот "дельтакрон" не выдержит конкуренции с "омикроном".
На Кипре геномы коронавируса секвенируют очень мало. В публичной базе данных GISAID за все время оттуда — лишь 765 образцов. В последние месяцы — ни одного, отмечает в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс. Хотя заболеваемость там растет с ноября.
И вдруг 7 января в GISAID появились 24 (а не 25, как писали СМИ) кипрские последовательности из образцов, взятых 24 декабря. До этого в лаборатории Кострикиса не идентифицировали ни одного "омикрона", утверждает Прусс. Не исключено, что это ошибка секвенирования, загрязнение. "Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком", — заключает ученый.
Зерна сомнения
С ним согласны и другие специалисты. В частности, Том Пикок, генетик из Imperial College в Великобритании, один из открывателей "омикрона", указывает в твиттере, что кипрский "дельтакрон" — совершенно очевидно контаминация, поскольку последовательности не образуют кластер на эволюционном дереве.
Из 24 геномов с Кипра у 19 есть общая мутация — делеция 69-70 в спайк-белке, как у альфа-варианта. У остальных видны разные изменения, свойственные "омикрону", пишет генетик из Израиля Шай Фляйшон, тоже в твиттере.
Он также обращает внимание на то, что все образцы "дельтакрона" — не связанные между собой разновидности "дельты". "Если это те самые 24 кипрских генома, то тут определенно контаминация", — делает вывод израильтянин.
Сомневается в реальности "дельтакрона" и российский генетик Константин Северинов. В стриме на ютьюб-канале у Александра Плющева он поясняет, что такой результат может возникнуть при определенных технологиях секвенирования, при коинфекции или загрязнении. "Это просто перемешанные вирусы, выделенные у одного человека", — говорит ученый.
В ожидании составного мутанта и новой волны
Профессор Кострикис с коллегами настаивают на "дельтакроне", отмечает Bloomberg. Это следствие эволюционного отбора, утверждают они. Кроме того, геномы гибрида выявили в других странах, в частности в Израиле.
О возможности рекомбинантного варианта генетики предупреждали давно. Вирусы способны перемешивать геномы и образовывать новые штаммы. Об этом говорил, к примеру, Том Пикок.
Пока же в США и Европе "омикрон" стремительно вытесняет "дельту". Он более заразный, пробивает иммунную защиту, но, по предварительным оценкам, болезнь протекает легче. Ранее биоинформатик Владимир Щур из ВШЭ предположил, что в России "омикрон" станет заметным к концу января.