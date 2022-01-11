https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-yanvarya-1037110947.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона с юга, облачная погода, временами дождь, к вечеру, при прохождении... 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T15:25+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В среду, 12 января, на территории Абхазии ожидается сильный дождь, местами возможна гроза. В предгорьях и горах - дождь со снегом, снег. Атмосферное давление в норме, будет медленно расти. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду восточного, северо-восточного и северного направления. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии