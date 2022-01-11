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https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-12-yanvarya-1037110947.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января
Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона с юга, облачная погода, временами дождь, к вечеру, при прохождении... 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T15:25+0300
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В среду, 12 января, на территории Абхазии ожидается сильный дождь, местами возможна гроза. В предгорьях и горах - дождь со снегом, снег. Атмосферное давление в норме, будет медленно расти. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду восточного, северо-восточного и северного направления. Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января

15:25 11.01.2022 (обновлено: 16:01 11.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Погода
Погода - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора циклона с юга, облачная погода, временами дождь, к вечеру, при прохождении холодного фронта этого же циклона, погода ухудшится.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В среду, 12 января, на территории Абхазии ожидается сильный дождь, местами возможна гроза.
В предгорьях и горах - дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление в норме, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду восточного, северо-восточного и северного направления.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.
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