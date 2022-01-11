https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/stsenarii-buduschego-esli-rossiya-i-nato-ne-dogovoryatsya-voennyy-ekspert-leonkov-1037109870.html

Сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся: военный эксперт Леонков

Сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся: военный эксперт Леонков

Какие сценарии уготовлены миру, если Россия и НАТО не договорятся в январе 2021-го года? Почему Россия поставила жесткие временные рамки Западу для выполнения... 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T14:15+0300

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Зачем США тайно поставили Украине военную помощь на 200 млн дол. накануне переговоров в Женеве? С какой скрытой целью американцы могут сдать Украину и Прибалтику?На эти и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Напомним, в конце декабря администрация президента США Джо Байдена, не афишируя, санкционировала выделение дополнительных 200 миллионов долларов на военную помощь Украине.Об этом со ссылкой на четыре источника пишет CNN.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/istochnik-zayavil-chto-na-vstreche-v-zheneve-rossiya-razzhevala-ssha-svoi-predlozheniya-1037109158.html

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