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Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу
Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу
Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" состоялась 12 января по инициативе... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T18:16+0300
2022-01-12T18:16+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Член высшего совета общественной ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания призвал не искать виноватых, а приступить к поискам гражданского согласия. Об этом он заявил на пресс-конференции в АРСМИРА, комментируя итоги встречи в Общественной палате, состоявшейся 12 января.Главная задача состоит в том, чтобы создать условия, при которых абхазское общество могло двигаться вперед."Мне очень приятно, что представители "Амцахара" однозначно высказались за такую инициативу, - подчеркнул Ахра Бжания.По его словам, необходимо обнулить отношения власти и оппозиции, что даст возможность к заключению общественного договора, одним из пунктов которого должно стать решение политических и социальных вопросов, исключив при этом радикальные методы политической борьбы.Бжания признался, что по результатам встречи в Общественной палате испытывает осторожный оптимизм и добавил, что общественный договор должен опираться на широкую амнистию для участников всех митингов в республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html
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политика, новости

Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу

18:16 12.01.2022
© SputnikПресс-конференция в АРСМИРА
Пресс-конференция в АРСМИРА - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
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Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" состоялась 12 января по инициативе Общественной палаты Абхазии.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Член высшего совета общественной ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания призвал не искать виноватых, а приступить к поискам гражданского согласия. Об этом он заявил на пресс-конференции в АРСМИРА, комментируя итоги встречи в Общественной палате, состоявшейся 12 января.
"Прозвучало единогласное мнение и оно было следующим – в этот кризисный период надо не искать виноватых и стрелочников, а садиться за стол и находить пути к общенациональному компромиссу, вырабатывать дорожную карту, карту гражданского согласия и гражданского договора", - отметил он.
Главная задача состоит в том, чтобы создать условия, при которых абхазское общество могло двигаться вперед.
"Мне очень приятно, что представители "Амцахара" однозначно высказались за такую инициативу, - подчеркнул Ахра Бжания.
Нужно разговаривать: Амцахараи Аруаа обсудили пути выхода из политического кризиса - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
В Абхазии
В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
15:15
По его словам, необходимо обнулить отношения власти и оппозиции, что даст возможность к заключению общественного договора, одним из пунктов которого должно стать решение политических и социальных вопросов, исключив при этом радикальные методы политической борьбы.
Бжания признался, что по результатам встречи в Общественной палате испытывает осторожный оптимизм и добавил, что общественный договор должен опираться на широкую амнистию для участников всех митингов в республике.
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