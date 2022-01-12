https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/akhra-bzhaniya-nado-nakhodit-puti-k-obschenatsionalnomu-kompromissu-1037123682.html

Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу

Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу

Встреча представителей общественного движения ветеранов Отечественной войны "Амцахара" и ветеранской организации "Аруаа" состоялась 12 января по инициативе... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T18:16+0300

2022-01-12T18:16+0300

2022-01-12T18:16+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Член высшего совета общественной ветеранской организации "Аруаа" Ахра Бжания призвал не искать виноватых, а приступить к поискам гражданского согласия. Об этом он заявил на пресс-конференции в АРСМИРА, комментируя итоги встречи в Общественной палате, состоявшейся 12 января.Главная задача состоит в том, чтобы создать условия, при которых абхазское общество могло двигаться вперед."Мне очень приятно, что представители "Амцахара" однозначно высказались за такую инициативу, - подчеркнул Ахра Бжания.По его словам, необходимо обнулить отношения власти и оппозиции, что даст возможность к заключению общественного договора, одним из пунктов которого должно стать решение политических и социальных вопросов, исключив при этом радикальные методы политической борьбы.Бжания признался, что по результатам встречи в Общественной палате испытывает осторожный оптимизм и добавил, что общественный договор должен опираться на широкую амнистию для участников всех митингов в республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/nuzhno-razgovarivat-amtsakharai-aruaa-obsudili-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-krizisa-1037120849.html

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